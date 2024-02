Trump vince i caucus anche in Nevada

Donald Trump è inarrestabile: ha vinto i caucus anche in Nevada, dopo Iowa e New Hampshire, battendo ogni record

Prosegue la corsa alla candidatura a Usa 2024 di Donald Trump. L’ex presidente americano ha vinto i caucus presidenziali repubblicani in Nevada. L’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, ultima grande rivale ancora in corsa, ha saltato i caucus perdendo però le primarie.

Usa 2024, Trump vince i caucus del Nevada

Donald Trump ha vinto i caucus del Nevada, aggiungendo altri delegati nella sua marcia apparentemente inarrestabile verso la nomina presidenziale del Partito repubblicano americano. E’ il terzo Stato consecutivo dopo Iowa e New Hampshire, battendo un nuovo record.

L’ex presidente era l’unico grande candidato gop nello Stato sudoccidentale degli Usa e ha ampiamente superato un suo sfidante di lunga data: un uomo d’affari del Texas. Il Nevada aveva tenuto martedì delle primarie repubblicane, che Nikki Haley non è riuscita a vincere. Gli elettori hanno espresso la maggioranza dei voti contrassegnando “nessuno di questi candidati”, considerata una preferenza per Trump, che non ha partecipato a queste elezioni. del Nevada.

