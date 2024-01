Trump vince le primarie repubblicane in New Hampshire: è record

Donald Trump vince le primarie repubblicane in New Hampshire distaccando del 20% Nikki Haley: è il primo candidato Gop a vincere sia l'Iowa che il Granite State

Donald Trump vince le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la Casa Bianca: è il primo candidato Gop non in carica dell’era moderna a vincere sia l’Iowa che il Granite State. Il distacco dalla sua unica rivale rimasta, Nikki Haley, è inferiore al circa 20% dei sondaggi della vigilia, anche se ancora a due cifre: 54,6% a 43,6%, con l’82% delle schede scrutinate.

Parziali primarie New Hampshire, Trump-Haley 54,6% a 43,5%

Con l’82% delle schede scrutinate nelle primarie presidenziali repubblicane nel New Hampshire, Donald Trump guida con uno scarto a due cifre: 54,6% contro il 43,5% di Nikki Haley. Per ora i due candidati ricevono rispettivamente 11 e 8 delegati, ne restano altri 3 da assegnare alla fine dello scrutinio.

Trump: “Abbiamo vinto Iowa e New Hampshire, è un record”

“Questa in New Hampshire è la vittoria più importante, perché arriva dopo l’Iowa”. Lo ha detto Donald Trump ad un comizio a Nashua, sottolineando che si tratta di un record (per i candidati presidenziali repubblicani non in carica, in eta’ moderna, ndr) e che chi vince i primi due stati non ha mai perso la nomination e lui non sara’ il primo. “A novembre avremo delle elezioni grandiose e rivolteremo questo Paese”, ha attaccato l’ex presidente.

Trump: “Biden non riesce a mettere due parole in fila”

“Abbiamo battuto Biden ma, d’altra parte, chi non lo batterebbe? Non riesce a mettere due parole in fila, non riesce a camminare”. Lo ha detto Donald Trump in un discorso dopo la vittoria alle primarie in New Hampshire.

Haley: “Mi congratulo con Trump, ma la corsa non è finita”

“Voglio congratularmi con Donald Trump per la vittoria. Se l’è guadagnata. Ma la corsa non è finita”. Lo ha detto Nikki Haley commentando i risultati delle primarie in New Hampshire. “Questa corsa è molto lontana dalla fine, ci sono ancora molti altri stati e il prossimo è la mia amata South Carolina”, ha detto.

Fonte: Ansa