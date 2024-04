New York, un uomo si dà fuoco in strada

L'episodio è avvenuto all'esterno del tribunale dove era in corso l'udienza a carico di Donald Trump: l'uomo è in condizioni critiche

Episodio scioccante quello avvenuto all’esterno della sede processuale in cui era in corso l’udienza a carico di Donald Trump. Una persona si è infatti data fuoco, costringendo la Polizia a un intervento tempestivo per spegnere le fiamme e prestargli soccorso. L’uomo è stato poi portato in ospedale, arrivandovi in condizioni critiche.

Uomo si dà fuoco: è in condizione critiche

L’uomo che si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York, dove era in corso il processo a Donald Trump, è in condizioni critiche. Lo ha detto la polizia in auna conferenza stampa, assicurando che “non ci sono minacce” per la città dopo l’incidente. “Al momento non ci sono minacce alla sicurezza pubblica, ma c’è da aspettarsi un aumento del traffico nell’area”, ha spiegato il vice commissario Kaz Daughtry.

Fonte: Ansa