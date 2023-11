Una scossa di terremoto di magnitudo 6.7 è stata registrata alle 15:47 ora locale (le 5:47 in Italia) al largo delle coste settentrionali dell’arcipelago di Vanuatu. La Repubblica di Vanuatu è uno Stato insulare situato nell’Oceano Pacifico meridionale. L’arcipelago, che ha origine vulcanica, si trova circa a 1750 km a est dell’Australia. Le isole che lo compongono furono denominate Nuove Ebridi durante il periodo coloniale.

Terremoto di magnitudo 6.7 in Vanuatu

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 20 chilometri di profondità ed epicentro davanti le isole Sanma. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 9:48 ora locale (le 3:48 in Italia) al largo delle coste ovest delle Molucche Settentrionali, in Indonesia. Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 115 chilometri di profondità ed epicentro in mare a 95 km da Tobelo. Anche in questo caso non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.