Accordo Israele-Hamas: tregua di 4 giorni e rilascio di 50 ostaggi

Il Qatar ha annunciato formalmente un accordo tra Israele e Hamas che prevede la pausa nei combattimenti e il rilascio di 50 tra donne e bambini tenuti in ostaggio detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di un certo numero di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. L’esercito israeliano “continuerà la sua guerra” contro Hamas dopo la fine della tregua. Anche Hamas ha accolto con favore l’accordo di “tregua umanitaria

Gaza, Qatar conferma accordo per tregua di 4 giorni prorogabile

Il Qatar ha annunciato formalmente un accordo tra Israele e Hamas che prevede la pausa nei combattimenti e il rilascio di 50 tra donne e bambini tenuti in ostaggio da Hamas. “L’orario di inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore; durerà quattro giorni e sarà soggetta a proroga”, ha affermato Doha in un comunicato.

La nota diffusa stamattina dal Ministero degli Esteri qatariota descrive i colloqui che hanno portato all’accordo come una mediazione da parte di Egitto, Stati Uniti e Qatar per una “pausa umanitaria”. “L’accordo – si legge nel comunicato di Doha – prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili in ostaggio attualmente detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di un certo numero di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane; il numero dei rilasciati sarà aumentato nelle fasi successive dell’attuazione dell’accordo”.

Israele approva l’accordo sugli ostaggi per la tregua

Il gabinetto di guerra di Israele ha approvato l’accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza, dopo una riunione di quasi sette ore. L’esercito israeliano “continuerà la sua guerra” contro Hamas dopo la fine della tregua nella Striscia, ha assicurato il governo di Israele.

“Il governo israeliano, l’esercito israeliano e le forze di sicurezza continueranno la guerra per restituire tutti i rapiti, eliminare Hamas e garantire che non ci siano ulteriori minacce allo Stato di Israele da Gaza”, ha affermato l’esecutivo in un comunicato

Hamas: bene tregua umanitaria ma restiamo pronti a guerra

Hamas ha accolto con favore l’accordo di “tregua umanitaria” approvato da Israele, che prevede lo scambio di ostaggi detenuti dal movimento islamico nella Striscia di Gaza con prigionieri palestinesi. “Le disposizioni di questo accordo sono state formulate in conformità con la visione di resistenza e determinazione che mira a servire il nostro popolo e rafforzare la sua tenacia di fronte all’aggressione”, ha affermato il movimento islamista in un comunicato. “Confermiamo che le nostre mani rimarranno sul grilletto e che i nostri battaglioni trionfanti rimarranno all’erta”, ha avvertito Hamas.

