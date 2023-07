Seul accusa il governo della Corea del Nord di aver lanciato un missile balistico non identificato. Nato e Corea del Sud hanno firmato un accordo di collaborazione

Seul: “La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico”

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato: lo ha annunciato oggi l’esercito della Corea del Sud. Il nuovo lancio segue di qualche giorno la minaccia di Pyongyang di abbattere gli aerei spia statunitensi che violano il suo spazio aereo. “La Corea del Nord ha sparato un missile balistico non identificato nel Mare Orientale”, ha dichiarato lo Stato Maggiore di Seul, riferendosi allo specchio d’acqua noto anche come Mare del Giappone.

Nato e Corea del Sud firmano accordo di collaborazione

“È la seconda volta che prendo parte a un vertice della Nato: sono qui per istituzionalizzare la nostra partnership, con la condivisione di informazioni militari, e approfondire la nostra cooperazione nell’Indopacifco”. Lo ha detto il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, arrivando al vertice della Nato di Vilnius dove è stato accolto dal segretario generale Jens Stoltenberg. Nel corso dell’incontro è stato firmato l’accordo di collaborazione fra Nato e Seul. “Accolgo con favore la finalizzazione del Programma di partenariato su misura”, ha notato Stoltenberg.

Fonte: Ansa