Stoltenberg (Nato): “La guerra in Ucraina ha ramificazioni globali”

In occasione del vertice della Nato a Vilnius, il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ha detto: “L’Ucraina diventerà un membro della Nato”. Biden: “Abbiamo radunato il mondo per sostenere l’Ucraina”. Anche Meloni è al Consiglio Nato con Ue e partner dell’Indo-pacifico.

Stoltenberg: “Nato è transatlantica ma la sicurezza è globale”

“Un caloroso benvenuto ai nostri partner più stretti, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Repubblica di Corea, e anche all’Unione Europea. È bello vedervi di nuovo tutti insieme. La Nato è un’Alleanza regionale tra Europa e Nord America, ma le sfide che dobbiamo affrontare sono globali e la nostra sicurezza è interconnessa. Ciò che accade nella regione euro-atlantica è importante per l’Indo-Pacifico e ciò che accade nell’Indo-Pacifico è importante per l’Euro-Atlantico. La guerra in Ucraina ha ramificazioni globali. Le minacce terroristiche e informatiche non conoscono confini. E i regimi autoritari si stanno avvicinando. Dobbiamo quindi difendere insieme l’ordine internazionale basato sulle regole. Per questo motivo, accolgo con favore la presenza dei partner qui con noi oggi”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dando il via al Consiglio Atlantico allargato ai partner.

Biden: “Abbiamo radunato il mondo per sostenere l’Ucraina”

“Siamo a un punto di massima unità tra gli alleati dopo il vertice Nato, abbiamo radunato il mondo per sostenere il popolo ucraino”: sarebbero queste le parole che il presidente Usa Joe Biden intenderebbe affermare a conclusione del summit di Vilnius secondo un funzionario della Casa Bianca. Lo riporta il Guardian. Biden sottolineerà che “è importante basarsi su questa unità per affrontare altre sfide importanti, come il cambiamento climatico, le tecnologie emergenti e le minacce all’ordine internazionale”.

Zelensky: “Discutere di garanzie sicurezza prima che di Nato”

“Voglio discutere con i partner della Nato delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina nel suo cammino verso la Nato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al summit di Vilnius.

Kiev: “Sconosciute le condizioni per aderire alla Nato”

“Le condizioni per l’adesione dell’Ucraina alla Nato sono sconosciute. Non sappiamo quali siano. Non ce ne sono. Questo è il problema. Cioè, quando saranno soddisfatte le condizioni? Quali sono le condizioni? Chi dovrebbe formularle? Quali sono?”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, come riportano i media ucraini.

Fonte: Ansa