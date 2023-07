Meloni al LitExpo di Vilnius per la giornata conclusiva del vertice Nato

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Vilnius, in Lituania, ai lavori della seconda giornata del Vertice dei Capi di Stato e di Governo della NATO.

Meloni al Consiglio Nato con Ue e partner dell’Indo-pacifico

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arriva [8:37, ndr] al LitExpo di Vilnius per partecipare alla giornata conclusiva del vertice Nato. Dopo la foto di famiglia coi partner dell’Indo-Pacifico – Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud – i lavori si aprono con la sessione insieme a Svezia, Ue (presente la presidente della commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel) e Indo-Pacifico e proseguiranno con il primo consiglio Nato-Ucraina. La premier, che interverrà in entrambe le sessioni, al termine del summit dovrebbe incontrare la stampa, come ha detto lei stessa lunedì lasciando Riga in direzione di Vilnius.

Fonte: Ansa