Reggio Calabria, sequestrata una casa di cura abusiva

I carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione hanno sequestrato a Reggio Calabria un immobile, privo dei requisiti di legge, utilizzato abusivamente come casa di cura per persone affette da gravi patologie psichiatriche.

Le carenze della struttura

La struttura, ospitata in una abitazione civile, è risultata essere priva dei requisiti tecnici ed organizzativi per l’assistenza alle persone con fragilità. Nella casa di cura abusiva erano ospitate nove persone affette da gravi patologie psichiatriche e bisognevoli di continua assistenza e cure farmacologiche. Gli ambienti in cui si trovavano i degenti erano privi dei requisiti strutturali stabiliti dalla normativa vigente. Le persone ospitate, inoltre, non erano assistite da sanitari professionalmente qualificati.

Gli alimenti scaduti

I militari del Nas hanno anche accertato che gli alimenti custoditi in una stanza dell’immobile e destinati ai pazienti erano in cattivo stato di conservazione e scaduti di validità. I degenti, con l’ausilio del personale del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, sono stati affidati ai loro congiunti.

Fonte: Ansa