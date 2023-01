Benedetto XVI, card. Bagnasco: “Spero sia presto dichiarato dottore della Chiesa”

Sono centinaia i fedeli che anche questa mattina sono in fila all’esterno della Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma del Papa emerito Benedetto XVI. Sarà possibile accedere alla Basilica oggi fino alle 19, domani dalle 7 alle 19. Giovedì è in programma il funerale in piazza San Pietro, a celebrarlo sarà Papa Francesco.

Card. Bagnasco: “Spero che presto sia dichiarato dottore della Chiesa”

“Spero che presto sia dichiarato dottore della Chiesa“. E’ l’auspicio dell’ex presidente della Cei Angelo Bagnasco, intervistato da La Stampa sulla figura di Benedetto XVI. “Nel firmamento del cielo, una nuova stella si è accesa. Come la cometa di Betlemme, continuerà a indicare Gesù ai pastori del nostro tempo, cioè a coloro che, tra le illusioni del mondo, cercano umilmente la verità e si incamminano verso Colui che ci rende liberi e in pace” e aggiunge: “il mondo moderno deciderà finalmente di ascoltarlo? Sarà la sua salvezza“. “Penso che la solidità della sua fede, la lucidità di intelligenza e l’ampiezza culturale, abbiano impressionato il mondo in qualunque ambito e a ogni livello”, dice il cardinale, e “che questa sua capacità, la sua mitezza e il suo coraggio, abbiano messo in seria allerta certi mondi” che lo hanno denigrato.

Le prime personalità in arrivo per l’ultimo saluto a Benedetto XVI

Primi arrivi a Roma di personalità e delegazioni che renderanno omaggio alla salma e parteciperanno ai funerali del Papa Emerito Benedetto XVI. Questa mattina con un volo di linea proveniente da Istanbul è giunto all’aeroporto di Fiumicino il Patriarca di Antiochia dei Siri, Ignazio Youssef III Younan. Della delegazione fanno parte anche un arcivescovo di Baghdad e uno di Aleppo. In serata dalla Corea del Sud è atteso nella Capitale il Cardinale Andrew Yeom Soo-jung, Arcivescovo metropolita emerito di Seoul.

Fonte Ansa