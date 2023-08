Parma: prende fuoco una casa di cura, muore una donna

Una casa di cura di Parma è stata travolta dalle fiamme e una donna, ospite della struttura, ha perso la vita probabilmente colta di sorpresa dal fuoco mentre stava dormendo

La diocesi di Parma si raccoglie in preghiera

Appresa la notizia dell’incendio alla struttura per anziani disabili di via Tanara, denominata “Casa di Arianna”, che ha provocato la morte di un’ospite e gravi problemi sanitari ad altri, “la Chiesa di Parma esprime la propria vicinanza e il proprio dolore e si raccoglie in preghiera per la vittima, per i feriti e per le loro famiglie”. Lo si legge in una nota di oggi della diocesi di Parma.

Un morto e tanti intossicati

L’incendio è divampato questa mattina intorno alle 5.30 nella struttura protetta per anziani e disabili psichici di Parma. Il bilancio del rogo a “Casa di Arianna”, gestita dalla cooperativa Avitas, è di un morto mentre il numero delle persone intossicate sale a 14, di cui tre gravi. A perdere la vita una donna di 62 anni ospite della struttura, probabilmente travolta dalle fiamme mentre dormiva.

Fonte: Angesir