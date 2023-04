Paesi Bassi, deraglia treno a Voorschoten: un morto e decine di feriti

Una persona è morta in seguito al deragliamento di un treno passeggeri questa mattina nei Paesi Bassi: lo hanno reso noto i servizi di emergenza. I feriti sono circa 30, molti dei quali sono in gravi condizioni

Decine di persone sono rimaste ferite dopo che un treno passeggeri è deragliato nei Paesi Bassi, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Il treno è deragliato dopo essersi scontrato con materiali da costruzione sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam.

Deraglia treno in Olanda, un morto

“Una persona è morta e almeno 30 sono rimaste ferite. Undici persone sono state ospitate nelle case dei residenti locali, mentre i feriti gravi sono stati portati in ospedale”, hanno dichiarato i servizi di emergenza di Hollands Midden sottolineando che i feriti gravi sono 19. “Diverse decine di feriti vengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario”, hanno detto i soccorritori. “Gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno”.

Fonte: Ansa