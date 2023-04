La guerra in Ucraina giunge al 405esimo giorno. Armi nucleari tattiche russe verranno dispiegate vicino ai confini occidentali della Bielorussia, cioè quelli con i Paesi vicini della Nato. Lo ha annunciato ieri l’ambasciatore russo in Bielorussia, Boris Gryzlov, in un contesto di tensioni crescenti tra Russia e Occidente per la guerra di Mosca in Ucraina.

Droni russi hanno colpito il porto ucraino di Odessa

Droni russi hanno colpito il porto ucraino di Odessa sul Mar Nero e causato “danni”, hanno annunciato le autorità locali. “Il nemico ha appena colpito Odessa e il distretto di Odessa con attacchi di UAV” (veicoli aerei senza pilota), ha postato su Facebook l’amministrazione locale. “Ci sono danni”, ha aggiunto, senza ulteriori dettagli.

Attacco russo con droni da sud, Kiev ne abbatte 14

L’esercito russo ha sferrato nella notte un attacco con droni da sud, ma l’Aeronautica militare ucraina ne ha abbattuti 14. Lo riferisce Ukrinform citando il canale Telegram dell’Aeronautica. I russi avrebbero attaccato l’Ucraina da sud con droni d’attacco Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana. “La notte del 4 aprile 2023, gli invasori russi hanno attaccato l’Ucraina da sud con droni d’attacco Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana”, si legge nel post. In totale, sono stati probabilmente lanciati fino a 17 UAV dalla costa orientale del Mar d’Azov. In precedenza era stato riferito di un attacco con droni sul distretto di Odessa.

Zelensky: “La Russia non potrà nascondersi dietro una sedia all’Onu”

La Russia “non potrà nascondersi dietro una sedia del Consiglio di sicurezza dell’Onu, tubi del gas o altro”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo: “Ci sarà sicuramente una responsabilità legale ed equa per ogni crimine commesso sul suolo ucraino. Nel tribunale speciale, alla Corte penale internazionale, nei tribunali ucraini”. L’Ucraina “sta diventando ogni giorno più forte e ogni giorno si avvicina il giorno in cui la Russia, uno Stato terrorista, sarà ritenuta responsabile della sua aggressione”, ha aggiunto Zelensky.

