Olanda: liberati tutti gli ostaggi, arrestato l’autore del sequestro

Alcune persone erano state prese in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede. Dopo diverse ore, sono state tutte liberate. L’autore del sequestro è stato arrestato: sembra fosse in possesso di ordigni esplosivi. Escusa la matrice terroristica

Diverse persone erano state prese in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede. Tre di loro erano poi state rilasciate ma non è ancora chiaro in quanti siano ancora trattenuti. Lo ha riferito la polizia, che ha evacuato le abitazioni nei pressi del locale, che si chiama Petticoat, ed è solitamente molto frequentato dai giovani. Secondo i media locali, l’autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi. “La situazione non è ancora risolta”, ha scritto la polizia in un post su X dopo il rilascio di tre degli ostaggi.

“Ultimo ostaggio libero, un arresto”

Poco dopo, l’annuncio: “l’ultimo ostaggio è stato appena rilasciato. Una persona è stata arrestata. Al momento non possiamo condividere altre informazioni”. Lo scrive la polizia olandese su X. aggiungendo che “al momento” non vi è ancora alcun segno di “motivazione terroristica” nella presa di ostaggi a Ede.

Fonte: Ansa