Nubifragi in Lombardia: Brescia e Cremona sommerse dagli allagamenti. Interventi straordinari dei vigili del fuoco, squadre aggiuntive dall'Emilia Romagna. In Toscana oltre 4.000 fulmini nella notte

Una forte perturbazione ha investito la Lombardia, causando allagamenti e numerose richieste di intervento, soprattutto nelle province di Brescia e Cremona. Nel frattempo, in Toscana, una tempesta ha provocato oltre 4.000 fulmini durante la notte, con raffiche e grandinate.

Nubifragi sula Lombardia, le più colpite Brescia e Cremona

Una forte perturbazione ha colpito il territorio lombardo nelle ultime ore, causando decine di richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco. Le province maggiormente colpite sono Brescia e Cremona, dove si sono verificati numerosi allagamenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate in tutto il territorio per affrontare le situazioni di emergenza. In supporto ai colleghi lombardi, sono giunte anche sei squadre di vigili del fuoco dall’Emilia Romagna. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e i vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile per assistere la popolazione colpita dal maltempo.

Maltempo in Toscana, oltre 4.000 fulmini nella notte

Una forte perturbazione ha interessato nella notte la Toscana centro settentrionale “con forti raffiche e grandinate”: “Registrati in questa area oltre 4000 fulmini”. Così sui social il governatore Eugenio Giani. Ieri la Protezione civile regionale aveva emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro settentrionale dalle 20 fino alle 8 di oggi.

Fonte: Ansa