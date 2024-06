Europee: i dati definitivi sull’affluenza al voto in Italia

Chiusi i seggi per le elezioni europee 2024, per circa 3.700 Comuni e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte. Nel nostro Paese l’affluenza definitiva si è attestata al 49,69%, per la prima volta sotto il 50%. Quando mancano poche sezioni da scrutinare FdI primo partito al 28,84%. Pd secondo col 24,04%. Gli altri M5s 9,91%, Forza Italia/Noi Moderati 9,72%, Lega 9,14%, Verdi e Sinistra 6,62%.

Europee: l’affluenza definitiva in Italia è del 49,69%

Per le elezioni europee ha votato complessivamente in Italia il 49,69% degli aventi diritto, secondo i dati definitivi pubblicati dal Ministero dell’Interno.

Nona proiezione Tecnè: Fdi supera Pd di quasi 4 punti

Nona proiezione Tecnè per Mediaset con una copertura del 85% (e un margine di errore dello 0,8):

– Fratelli d’Italia: 28,7%

– Partito Democratico 24,3%

– Movimento 5 Stelle 10,3%

– Forza Italia/Noi Moderati 9,2%

– Lega 8,7%

– Verdi e Sinistra 6,8%

– Stati Uniti d’Europa 3,8%

– Azione 3,5%

– Altri partiti 4,5%

Fonte: Ansa