Meteo: sole e alte temperature in arrivo fino a metà settimana

L’inizio di agosto sarà segnato da giornate soleggiate e da un ulteriore incremento delle temperature fino al prossimo fine settimana che, invece, sarà segnato da una raffica di forti temporali che lambiranno molte regioni.

Il caldo in arrivo

La nuova settimana si aprirà all’insegna del sole e del caldo in ulteriore incremento. Attenzione però, in quanto dopo metà settimana ci sarà una grossa novità. Siamo reduci da una fase temporalesca che ha colpito segnatamente alcune zone del Nord con fenomeni anche di una certa violenza. Tuttavia, l’alta pressione africana cerca di riconquistarsi il nostro Paese e nonostante continueremo ad avere una moderata instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi del Nord, il quadro meteorologico tornerà decisamente stabile e via via più caldo almeno fino a metà settimana. In sostanza, fino a tutta la giornata di mercoledì 2 agosto il meteo sarà contrassegnato da cieli in prevalenza sereni fatta eccezione per qualche nube di passaggio e alcuni addensamenti più consistenti sulle regioni alpine e prealpine dove saranno sempre possibili isolati temporali specialmente nelle ore più calde. A proposito di caldo, un occhio di riguardo anche alle temperature, che riusciranno a salire nuovamente verso la soglia dei 40°C come nel caso della Sicilia. Ma il caldo si farà comunque sentire anche sul resto del Paese e sarà pure afoso specialmente sulle pianure del Nord e lungo i litorali.

La seconda metà della settimana

La nostra attenzione però si concentra invece su quanto accadrà dopo metà settimana. Tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto, dal Nord Europa si farà sempre più evidente l’ingerenza di un vortice ciclonico destinato a creare un vero e proprio scompiglio sul fronte meteo. I primi segnali si noteranno sulle regioni del Nord anche se inizialmente ancora una volta sui rilievi, localmente su alcuni tratti dell’alta Valle Padana e sulla Liguria.

Il prossimo weekend

Sarà invece l’inizio del fine settimana a mostrare una sorta di evidente crisi estiva per effetto di un severo vortice temporalesco che dal Nord si sposterà molto rapidamente al Centro ed entro sera raggiungerà pure alcuni angoli del Sud. Attenzione, dunque, alle giornate di venerdì 4 e sabato 5 agosto quando una raffica di temporali anche forti coinvolgeranno tante regioni provocando inoltre un deciso crollo delle temperature. con il caldo costretto così nuovamente a battere in ritirata.

