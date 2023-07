Russia: il consigliere di Putin oggi è in Carelia, area al confine con la Finlandia

Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, visiterà oggi la Repubblica russa di Carelia, al confine con la Finlandia. Egli avrebbe svolto un ruolo importante nelle decisioni di annettere la Crimea nel 2014 e di invadere l’Ucraina nel 2022.

La visita in Carelia

Il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa (Scrf), Nikolai Patrushev, visiterà oggi la Repubblica russa di Carelia, al confine con la Finlandia. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass. Nella capitale “Petrozavodsk, Patrushev terrà un incontro sulle questioni di sicurezza nazionale e visiterà anche una serie di impianti di produzione importanti per lo sviluppo socio-economico della regione”, si legge in un comunicato dell’Scrf. L’ultima visita di Patrushev in Carelia è stata nell’agosto 2022, ricorda la Tass.

Le funzioni del Consiglio di sicurezza

Il Consiglio di sicurezza russo è un organo consultivo costituzionale del presidente russo, composto dai massimi funzionari statali e dai capi delle agenzie di difesa. È presieduto da Vladimir Putin. Il suo vicepresidente è Dmitry Medvedev. Patrushev è ritenuto uno dei più stretti consiglieri di Putin e una figura di spicco dietro gli affari di sicurezza nazionale della Russia. Avrebbe svolto un ruolo chiave nelle decisioni di annettere la Crimea nel 2014 e di invadere l’Ucraina nel 2022.

