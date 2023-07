Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere un incendio divampato nella parte inferiore dell'aeroporto di Catania

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere un incendio divampato nella parte inferiore dell’aeroporto di Catania. Al momento non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura.

In fiamme l’aeroporto di Catania: persone intossicate e sotto choc

Vigili del fuoco al lavoro nella notte a Catania per spegnere un incendio divampato all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Il rogo sembra si sia sviluppato nella parte inferiore dell’aerostazione.

La prima chiamata di soccorso è arrivata alla Sala operativa dei Vigili del fuoco alle 23:29. Sul posto sono arrivati subito uomini e mezzi dei pompieri. L’incendio è stato circoscritto e spento dalle squadre dei Vigili del fuoco, intervenute anche dalla Sede centrale del Comando provinciale di Catania. I passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa lo scalo.

Nel fuggi-fuggi collettivo, quasi nel buio del fumo, c’era chi gridava e chi piangeva, spinto all’esterno da personale della sicurezza che urlava “fuori, fuori tutti”. Al momento non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura. La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 14 del 19 luglio.

Fonte: Ansa