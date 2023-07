Una forte scossa di terremoto ha colpito la provincia sudoccidentale argentina di Neuquén, non lontano dal confine con il Cile

Una forte scossa di terremoto ha colpito la provincia sudoccidentale argentina di Neuquén, non lontano dal confine con il Cile; si tratta di una zona altamente sismica.

Terremoto di magnitudo 6.5 a Neuquén, in Argentina

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 23:05 di ieri ora locale (le 5:05 di oggi in Italia) nella provincia sudoccidentale argentina di Neuquén, non lontano dal confine con il Cile Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 180 km di profondità ed epicentro a 25 km dalla città di Loncopué. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Fonte: Ansa