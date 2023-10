Evacuati sia l’aeroporto di Ostenda in Belgio sia Versaille in Francia per allarmi bomba

L'aeroporto di Ostenda in Belgio è stato evacuato a seguito di una mail di minacce di presenza di ordigni inviata anche agli scali francesi di Lille, Lione e Tolosa, a loro volta evacuati. Evacuata anche la Reggia di Versailles. E' la terza volta in 5 giorni

Allarmi bomba in varie parti d’Europa. L’aeroporto di Ostenda in Belgio è stato evacuato a seguito di una mail di minacce di presenza di ordigni inviata anche agli scali francesi di Lille, Lione e Tolosa, a loro volta evacuati. Evacuata anche – per la terza volta – la Reggia di Versailles, in Francia.

Evacuato l’aeroporto belga di Ostenda per allarme bomba

L’aeroporto di Ostenda in Belgio è stato evacuato per un allarme bomba. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale Belga. L’aeroporto è stato evacuato a seguito di una mail di minacce di presenza di ordigni inviata anche agli scali francesi di Lille, Lione e Tolosa, a loro volta evacuati. A Ostenda una cinquantina di dipendenti dell’aeroporto hanno dovuto lasciare l’edificio, mentre circa 150 passeggeri atterrati al momento dell’allarme su un volo Tui si trovano ora bloccati a bordo in attesa che le operazioni di verifica siano completate. L’aeroporto è attualmente sottoposto a una perquisizione completa e i servizi di sicurezza sono impegnati a monitorare la situazione.

Evacuata per la terza volta la Reggia di Versailles

La Reggia di Versailles è stata evacuata per la terza volta in 5 giorni per una allerta bomba. Lo rende noto BFM TV. La Reggia e i suoi giardini erano stati evacuati una prima volta sabato, poi ieri – ma il monumento aveva riaperto dopo un paio d’ore – e sempre per false allerte.

Comunità ebraica, alla scuola a Roma era un’esercitazione

Falso allarme a Roma. La Comunità ebraica di Roma precisa che quanto avvenuto questa mattina alla scuola del Portico d’Ottavia era un’esercitazione e quindi l’allarme bomba era fittizio e l’evacuazione della scuola concordata precedentemente. L’allarme comunque era stato reso noto dalla stessa Comunità con una nota.

Nessuna bomba all’aeroporto di Olbia, allarme rientrato

È cessato nella serata di ieri l’allarme bomba all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Nessun ordigno è stato ritrovato dagli artificieri giunti da Sassari e allertati a seguito di una telefonata arrivata al 112 intorno alle 16.30 di martedì, in cui un anonimo con accento sardo segnalava la presenza della bomba sul volo AeroItalia proveniente da Milano Linate e già atterrato. I passeggeri e il personale dello scalo, evacuati subito dopo l’allarme, sono così potuti rientrare nell’aerostazione.

Fonte: Ansa