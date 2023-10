Ospedale di Gaza, scambio di accuse sulla strage

“In questo momento non abbiamo alcuna conferma su chi è stato a bombardare” l’ospedale di Gaza. “Non possiamo imputare l’attacco a nessuno finché non abbiamo una piena conoscenza dell’accaduto”. Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell parlando con i cronisti a Strasburgo. A chi gli fa notare che Joe Biden, a Tel Aviv, ha affermato che l’attacco sembra provenire non da parte israeliana, Borrell ha replicato: “Io non lo so, non mi pronuncio finché non ci sarà certezza. Forse Biden ha più informazioni ma non è ancora sicuro”.

“Dobbiamo condannare anche il fatto che ci siano vittime civili a Gaza che superano le 3000 unità, condannare un tragedia non ci impedisce di dimostrare compassione per altri morti”. Così Josep Borrell parlando in aula al dibattito sul conflitto in Medio Oriente “Tutti abbiamo condannato l’orrore degli attentanti contro Israele. Israele ha evidentemente il diritto di difendersi e l’ha sempre avuto ma il diritto alla difesa ha dei limiti e in questo caso sono i limiti sanciti dal diritto internazionale umanitario” ha aggiunto Borrell.

La versione di Israele

L’edificio dell’ospedale al-Ahli a Gaza (dove ieri sono rimaste uccise centinaia di persone) “non è stato colpito”. Danni sono stati rilevati invece nel parcheggio esterno, dove sono presenti “i segni di un incendio”. Lo ha affermato in una conferenza stampa il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, sulla base di immagini aeree. “Non si notano crateri né danni agli edifici circostanti, come sarebbe da aspettarsi nel caso di un attacco aereo”, ha rilevato.

“Razzo difettoso della Jihad islamica”

Israele ribadisce che l’esplosione avvenuta ieri nell’ospedale al-Ahli di Gaz è stata causata da un razzo difettoso lanciato ieri alle ore 18.59 dalla Jihad islamica da un cimitero non lontano. Lo ha affermato il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, in un conferenza stampa in cui ha mostrato immagini degli eventi di ieri sera. Israele, ha aggiunto, ha anche la registrazione di una conversazione fra miliziani palestinesi che confermerebbe il lancio di un razzo difettoso. Dall’inizio del conflitto, ha precisato, 450 razzi palestinesi difettosi sono esplosi all’interno della Striscia.

Meloni: “Profondamente addolorata”

“Sono profondamente addolorata da ciò che è accaduto all’ospedale Al Ahli Arab di Gaza. L’Italia esprime il suo profondo cordoglio per le vittime e la sua vicinanza ai familiari e ai feriti”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “In attesa di disporre di conferme definitive sulla dinamica dei fatti – aggiunge -, rinnoviamo ancora una volta il nostro impegno per proteggere la popolazione civile, risolvere i problemi umanitari più urgenti e assicurare una veloce soluzione di questa crisi”.

Il bombardamento dell’ospedale a Gaza è una “catastrofe” e un segnale che bisogna mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass.

Fonte: Ansa