Bomba d’acqua allaga il centro di Trieste. Neve al Sestriere

Il maltempo flagella il Nord Italia: danni, frane, allagamenti in Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Roghi in Sicilia

Il maltempo flagella il Nord Italia, a partire dalla Liguria dove ieri un nubifragio ha colpito Genova e oggi ha ripreso a piovere. Esonda un torrente in Valtellina. Neve al Sestriere. Maxi frana in Savoia: chiuso per un periodo indefinito il traffico ferroviario tra Italia e Francia attraverso il tunnel del Frejus. Italia spaccata in due con i roghi attivi provocati dal caldo in Sicilia.

Bomba d’acqua a Trieste, centro allagato

Una bomba d’acqua si è abbattuta su Trieste in tarda mattinata, allagando numerose strade del centro tra cui piazza Unità d’Italia. Molti turisti e cittadini hanno cercato rifugio nei bar e nei locali vicini mentre sedie e altri arredi dei locali della zona venivano spostati dal forte vento.

#Maltempo #Sondrio, esondato il torrente Frodolfo, evacuate precauzionalmente alcune abitazioni nella frazione di Santa Lucia: #vigilidelfuoco al lavoro con idrovore per operazioni di prosciugamento di cantine e garage #28agosto pic.twitter.com/BZ6eUP94mQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2023

Esonda un torrente in Valtellina, 10 evacuati

Una decina di persone è stata fatta evacuare dalla frazione di Santa Lucia, a Valdisotto (Sondrio), in Valtellina, per precauzione per la parziale esondazione del torrente Frodolfo alla confluenza con l’Adda. Diverse strade e piste ciclabili in più paesi di Valtellina e Valchiavenna sono state chiuse sempre per il maltempo.

Chiuse tre strade statali al nord

Chiusa la strada statale 470 “Valbrembana” nel territorio Valtellinese e Bergamasco. Chiusura del versante svizzero della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e chiuso il versante francese della strada statale 21 “della Maddalena” in provincia di Cuneo. Lo comunica l’Anas spiegando che le tre importanti direttrici sono state chiuse in seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando le regioni settentrionali.

Neve al Sestriere

L’ondata di maltempo che sta interessando il Piemonte ha portato la neve al Sestriere, fra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone, ad oltre 2.000 metri di quota. La temperatura in mattinata era di circa 2 gradi.

Linea del Brennero chiusa in Austria per frana

La linea ferroviaria del Brennero è chiusa sul versante austriaco per una frana. Una colata di terra e sassi ha invaso i binari tra gli abitati di Steinach e il confine di stato. Le ferrovie austriache hanno istituito un servizio di bus sostitutivi. La chiusura – informa l’Apa – durerà almeno fino alle ore 18.

Torna l’acqua alta a Venezia

Torna a Venezia il fenomeno dell’acqua alta. A Piazza San Marco, alle 21.50 di stasera si toccheranno i 105 centimetri. Situazione pressoché analoga anche domani. I tecnici del Mose sono stati allertati per un possibile sollevamento delle paratoie nel pomeriggio.

Frana blocca la Gardesana orientale

Una frana è caduta poco prima delle 7 di stamane a causa del maltempo sulla strada Gardesana orientale, tra le province di Verona e Trento. L’interruzione del traffico riguarda in particolare i comuni di Malcesine e Torbole.

#Piemonte, dopo il #maltempo di ieri nelle province di Alessandria (foto), Vercelli, Novara e Asti sono proseguite #oggi le operazioni di messa in sicurezza di coperture, alberi abbattuti, pali pericolanti. Oltre 200 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco [#27agosto 19:00] pic.twitter.com/4i76kPuszI — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 27, 2023

Milano, monitorati Seveso e Lambro

La pioggia intensa caduta su Milano nel tardo pomeriggio di ieri ha provocato diversi allagamenti, ma non si registrano danni, né particolari disagi. Continuano ad essere monitorati i fiumi Seveso e Lambro, che ieri alle 21.45 hanno raggiunto la prima soglia di criticità, ovvero una criticità ordinaria.

Ancora pioggia sulla Liguria

Ricomincia a piovere su Genova, ancora alle prese con qualche allagamento dovuto alle importanti precipitazioni della scorsa notte. La perturbazione si sta spostando verso lo spezzino dove la pioggia adesso è particolarmente intensa.

#Maltempo #Genova, notte di intenso lavoro per i #vigilidelfuoco: tra il capoluogo ligure e Rapallo oltre 60 gli interventi fatti per soccorrere persone in difficoltà, contrastare i danni causati dall’acqua, mettere in sicurezza o rimuovere alberi caduti [#28agosto 9:00] pic.twitter.com/ZTJAQpjAVE — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2023

Fonte: Ansa