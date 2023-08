E’ arrivata al porto di Napoli intorno alle 9 di questa mattina la nave Ocean Viking. A bordo 254 migranti tra cui 37 minori non accompagnati. I profughi arrivano prevalentemente dal Ghana, dall’Uganda, dalla Somalia, dall’Egitto. Dall’inizio dell’anno nella provincia di Napoli sono stati accolti 1989 migranti di cui 238 minori.

Migranti: la Ocean Viking al porto di Napoli con 254 persone

La Ocean Viking è arrivata nel porto di Napoli con a bordo 254 migranti. La nave ha fatto il suo ingresso in porto alle 8.16 dopo una notte in mare e dopo aver sbarcato una parte dei migranti nella giornata di ieri a Vibo Valentia. Mentre la nave ormeggiava nel porto partenopeo alcuni migranti a bordo hanno iniziato a ballare esprimendo così la gioia per essere finalmente giunti in un porto sicuro e ad applaudire. Sul molo 21 dello scalo napoletano tutto è pronto per l’accoglienza.

La #OceanViking è arrivata a Vibo Valentia, dove stanno sbarcando alcune delle persone salvate questa settimana. Abbiamo richiesto un POS alternativo a causa delle gravi condizioni meteo e abbiamo ricevuto istruzioni per completare lo sbarco dei sopravvissuti a #Napoli. pic.twitter.com/ddNlHfd491 — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) August 27, 2023

Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la Croce rossa, il Comune di Napoli, personale della Asl, personale della protezione civile della Regione Campania che già da ieri sera ha lavorato per allestire le tendo strutture così da mettere a disposizione di tutte le forze in campo una sorta di quartier generale e il necessario per i migranti come vestiario e calzature. Al molo sono presenti il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e l’assessore alle Politiche sociali dell’amministrazione comunale, Luca Trapanese.

Migranti: Napoli, iniziato sbarco dalla Ocean Viking

E’ iniziato lo sbarco dei migranti dalla nave Ocean Viking approdata stamane a Napoli. Dei 254 migranti a bordo, 37 sono i minori non accompagnati. I profughi arrivano prevalentemente dal Ghana, dall’Uganda, dalla Somalia, dall’Egitto. A bordo anche alcune donne incinte e disabili. Prima di avviare lo sbarco, personale Usmaf e della Asl è salito sulla.nave per effettuare dei primi controlli. “Nonostante lo spazio di tempo molto limitato, la macchina approntata già da ieri sera sta funzionando” ha detto il prefetto Claudio Palomba. “A Napoli – ha aggiunto – resteranno 100-120 persone, abbiamo sentito la rete delle altre Prefetture della Campania e gli altri saranno distribuiti nelle altre province secondo criteri già determinati, dopo lo screening sanitario”.

Circa duemila migranti accolti a Napoli da inizio anno

Dall’inizio dell’anno nella provincia di Napoli sono stati accolti 1989 migranti di cui 238 minori. Sono i dati riferiti dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a margine dello sbarco dalla Ocean Viking arrivata stamattina nel porto. “Per tutti c’è una sistemazione – ha affermato il prefetto – perché sono almeno 24 i Cas attivi. Ad oggi c’è ancora disponibilità e stiamo attivando ulteriori Cas .La rete di accoglienza in Campania è ottimale – ha aggiunto – grazie allo spirito di collaborazione di tutte le parti coinvolte e a un lavoro condiviso e congiunto”.

Il prefetto ha spiegato che si sta valutando la possibilità di approntare nel porto, nelle vicinanze dell’area in cui solitamente approdano le navi delle Ong, una struttura fissa “così che in caso di arrivi nella stagione invernale si possa avere un luogo per la primissima accoglienza che non siano delle tende”. Intanto per la giornata di domani il prefetto ha convocato un incontro con i Comuni superiori a 20milà abitanti e con le Asl “per andare a verificare ulteriori disponibilità in chiave preventiva”. “Noi ci prepariamo ad eventuali ulteriori arrivi ma è un lavoro che già facciamo da mesi – ha sottolineato il prefetto – allo scopo di attutire al massimo la sofferenza”. In porto anche alcuni attivisti di SOS Mediterranea che hanno esposto striscioni di benvenuto per i migranti.

Fonte: Ansa