Nubifragio a Genova: caduti 80 ml di pioggia in meno di un’ora

Ancora maltempo sulle regioni del nord. A Genova allagamenti e brevi black out per un violento temporale, con 80 millimetri di pioggia caduti in meno di un’ora: i black out elettrici hanno mandato in tilt l’impianto di collettamento delle acque bianche. L’allerta arancione è stata prorogata fino alle 15 di oggi.

Maltempo Liguria, con nubifragio 80 mm pioggia in meno di un’ora

Il nubifragio che si è abbattuto la scorsa notte sulla città di Genova non ha provocato alcuna particolare criticità se non allagamenti diffusi nelle strade che hanno costretto la Protezione civile a far chiudere alcuni sottopassi e la metropolitana. L’attesa perturbazione che ha portato alla proroga dell’allerta arancione fino alle 15 di oggi, una cella temporalesca autorigenerante, ha portato solo sulla città di Genova 80 millimetri di pioggia in meno di un’ora e centinaia di fulmini.

Allagata Rapallo: anche in questo caso in meno di un’ora si sono accumulati oltre 65 millimetri di pioggia mista a brandine. I frequenti black out elettrici hanno mandato in tilt l’impianto di collettamento delle acque bianche, che avrebbe appunto dovuto evitare gli allagamenti. Un fulmine ha abbattuto un grosso albero. Nello spezzino due fulmini hanno colpito rispettivamente una casa a Tavarone di Maissana (non si registrano feriti) e un bosco a Bolano generando incendi che sono stati agevolmente spenti dai vigili del fuoco

Arpal, a Genova da inizio nubifragio caduti 155 mm pioggia

“La struttura temporalesca che ha riversato ingenti quantità d’acqua sopra Genova ha lasciato la città. In crescita i livelli idrometrici non solo dei piccoli bacini ma anche dei torrenti strumentati, come il Bisagno, che a passerella Firpo ha superato la prima soglia di attenzione. In diversi quartieri l’acqua caduta ha superato i 150 millimetri da inizio evento”. Così Arpal nell’ultimo bollettino condiviso suo social poco prima dell’alba. “Permane attiva una intensa linea temporalesca sull’estremo ponente, in gran parte sul mare. Alle due si è verificata una raffica di vento a quasi 180 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori”.

Maltempo Genova, restano aperte le scuole per esami riparazione

Il Coc – Centro operativo comunale, riunito ieri sera sulla base dell’emanazione dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede burrasca forte di vento fino a domani e mareggiate intense, ha deciso la chiusura dei mercati all’aperto per oggi. Restano invece aperte le scuole per il primo giorno di esami di riparazione delle scuole medie superiori.

Fonte: Ansa