Una maxi operazione dei Carabinieri ha messo in luce i nuovi assetti della cosca Bellocco, al vertice della “società di Rosarno” con interessi sull’intero territorio nazionale e in diversi Paesi esteri.

Domenico Bellocco, esponente di spicco dell’omonima cosca di ‘ndrangheta calabrese, era stato catturato a Vibo Valentia il 14 novembre 2020 dopo mesi di latitanza.

Blitz anti ‘Ndrangheta: smantellato il clan Bellocco di Rosarno

I nuovi assetti della cosca Bellocco – al vertice della “società di Rosarno” con interessi sull’intero territorio nazionale e in diversi Paesi esteri – sono stati portati alla luce sul fronte reggino dell’operazione condotta oggi dai Carabinieri in maniera congiunta tra Reggio Calabria e Brescia e che ha portato a decine di arresti in tutta Italia. L’indagine, denominata ‘Blu notte’ è stata svolta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Gioia Tauro tra il settembre 2019 e l’agosto 2020 nei confronti di elementi di spicco della cosca Bellocco.

Il provvedimento dell’Autorità giudiziaria ha determinato anche il sequestro preventivo di una ditta attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive (taglio, trasporto e trasformazione del legno), utilizzata per agevolare le attività criminali della cosca, il cui valore complessivo è stato stimato in 700.000 euro. Alla fase operativa dell’operazione, hanno partecipato circa 1.000 carabinieri di Reggio Calabria, che in 16 province italiane, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e dalle varie articolazioni territoriali, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 65 soggetti dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Dda.

Fonte: Ansa