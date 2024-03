Austria: nave da crociera fa incidente sul Danubio, 17 feriti

Diciassette persone sono rimaste ferite in un incidente fluviale avvenuto quando una nave da crociera che navigava sul Danubio, in Austria, ha perso il controllo e ha sbattuto su un muro di cemento

Diciassette persone sono rimaste ferite in un incidente fluviale in Austria. Una nave da crociera ha sbattuto su un muro di cemento mentre navigava sul Danubio. La collisione è avvenuta nei pressi di Aschach an der Donau.I danni alla nave sono stati limitati, ma 11 dei 17 feriti hanno dovuto essere ricoverati in ospedale.

Nave da crociera sperona un muro sul Danubio in Austria, feriti

Sono almeno 17 le persone rimaste ferite a seguito dell’incidente di una nave da crociera sul Danubio in Austria. Secondo quanto hanno riferito i media locali la barca ha urtato un muro di cemento mentre si stava avvicinando a una chiusa. Il mezzo, che trasportava 142 persone, doveva collegare la Baviera in Germania a Linz nel nord dell’Austria e la collisione è avvenuta nei pressi di Aschach an der Donau.

Secondo quanto si è appreso sulla barca si sarebbe verificato un problema tecnico che ha impedito qualsiasi tipo di manovra. I danni alla nave da crociera sarebbero comunque limitati, mentre 11 delle persone ferite sono state ricoverate in ospedale. Si indaga sulle cause dell’incidente.

Fonte: Ansa