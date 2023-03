L’ambasciatore Unicef Orlando Bloom è tornato per una settimana in Ucraina mentre la guerra continua a devastare le vite dei bambini. Bloom chiede un sostegno urgente perché si stima che 1,5 milioni di bambini siano a rischio di problemi di salute mentale, tra cui depressione e ansia, e che 5 milioni di bambini abbiano subito interruzioni della loro istruzione.

Unicef: Orlando Bloom in Ucraina visita i bambini colpiti dalla guerra

Il Goodwill Ambassador dell’UNICEF Orlando Bloom questa settimana è stato in missione in Ucraina per incontrare i bambini e le famiglie colpiti dalla guerra. Durante la sua visita di tre giorni a Kiev, Irpin e Demydiv, Bloom ha testimoniato come la guerra in Ucraina continui ad avere un impatto devastante sulle vite dei bambini, a più di un anno dall’escalation di febbraio 2022. L’UNICEF stima che 1,5 milioni di bambini sono a rischio di depressione, ansia e altre problematiche di salute mentale, con implicazioni a lungo termine per la loro salute fisica e mentale.

“Quando sono venuto in Ucraina per la prima volta nel 2016, ho visto le catastrofiche conseguenze che la guerra ha sui bambini e sulle famiglie, e come necessità di base come andare a scuola e il supporto psicosociale siano fondamentali per il benessere dei bambini”, ha dichiarato Bloom, che ha visitato l’Ucraina orientale nel 2016 e la Moldavia lo scorso anno per incontrare le famiglie rifugiate che scappavano dall’Ucraina. “Adesso, con bambini colpiti in tutto il paese, questo supporto è più vitale che mai”.

Durante gli ultimi 13 mesi, sono state segnalate migliaia di scuole come gravemente danneggiate o distrutte a causa di bombardamenti, lasciando circa 2,7 milioni di bambini ucraini con accesso all’apprendimento online o attraverso la modalità ibrida in presenza e online. Nei paesi che ospitano rifugiati, due bambini su tre che provengono dall’Ucraina attualmente non sono iscritti al sistema scolastico del paese ospitante. Una recente ricerca dell’UNICEF rivela che i bambini di età prescolare sono particolarmente colpiti, in quanto stanno perdendo le opportunità di sviluppare le competenze fondamentali di cui hanno bisogno per ottenere buoni risultati a scuola. Questi e altri argomenti legati ai diritti dei bambini e al recupero a misura di bambino in Ucraina sono stati anche discussi durante l’incontro che Bloom ha avuto con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Alcuni dei bambini che ho incontrato – come Hanna, di 10 anni, da Volnovacha, nella regione di Donetsk – hanno accesso limitato all’istruzione in presenza da oltre un anno”, ha detto Bloom. “Mentre l’UNICEF sta aiutando ad assicurare che i bambini abbiano la possibilità di apprendere online, non riescono comunque a vivere l’esperienza cruciale dell’interazione con i compagni e gli insegnanti. Soprattutto per i bambini più piccoli, queste interazioni sono fondamentali per il loro sviluppo emotivo e cognitivo e non può essere sostituito dallo schermo di un computer”.

Durante il viaggio, Bloom ha visitato Irpin, una città pesantemente colpita dai primi giorni della guerra. Qui ha visitato una scuola in cui, col supporto dell’UNICEF, il piano interrato è stato convertito in un rifugio antiaerei, per fornire uno spazio sicuro in cui i bambini possano apprendere mentre potrebbero suonare le sirene antiaeree.

Bloom ha anche visitato i centri per bambini dell’UNICEF “Spilno” a Irpin e Kiev, dove i bambini – anche quelli sfollati a causa della guerra – possono giocare e apprendere. I punti Spilno sono anche uno sportello unico per i bambini che ricevono supporto psicosociale, controlli medici e orientamento a servizi specializzati. Nel 2022, oltre 500.000 bambini e le persone che si prendono cura di loro hanno visitato i 180 punti Spilno in Ucraina.

“Tra il caos e l’incertezza della guerra, supportare l’istruzione dei bambini è uno strumento essenziale per proteggere la loro salute mentale e benessere a lungo termine”, ha detto Bloom. “Questo è importante soprattutto durante i primi anni, quando i bambini sviluppano le competenze di apprendimento ed emotive di cui hanno bisogno per raggiungere il loro pieno potenziale”.

Nell’ultimo anno in Ucraina, l’UNICEF ha fornito istruzione, salute, fra cui supporto per la salute mentale e psicosociale, nutrizione, acqua e servizi igienici, assistenza per la protezione dei bambini e delle famiglie colpite dalla guerra. Nei paesi che ospitano i rifugiati dall’Ucraina, l’UNICEF sta lavorando con le autorità nazionali e locali, così come con le organizzazioni della società civile per fornire assistenza d’emergenza e servizi di supporto alle famiglie che scappano dalla guerra in Ucraina.

Mentre le ostilità continuano senza tregua, e i bisogni continuano ad aumentare, l’UNICEF continua a fornire aiuti ai bambini in Ucraina e nei paesi limitrofi, con un appello di 1,05 miliardi per rispondere ai crescenti bisogni di 9,4 milioni di persone, fra cui 4 milioni di bambini, che rimangono fortemente colpiti dalla guerra in Ucraina. “Prima di tutto, i bambini hanno bisogno che questa guerra finisca, di una pace duratura per recuperare la loro infanzia, ritornare alla normalità e cominciare a guarire e a riprendersi”, ha concluso Bloom.

Fonte: Unicef