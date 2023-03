Sale la tensione nel Sulcis: corteo e blocco ai cancelli nel sito di Portovesme

Doveva essere un'assemblea per decidere nuove iniziative di lotta, invece si è trasformata in un corteo dall'ingresso principale della Portovesme srl ai cancelli dei mezzi pesanti per un blocco

Sale la tensione nello stabilimento del Sulcis, nel Sud della Sardegna, dove sono a rischio 1450 posti di lavoro tra gli impianti dell’area industriale di Portoscuso e quelli di San Gavino, la fonderia del Medio Campidano, dopo la fumata nera al Mimit, la scorsa settimana, sulla questione del costo dell’energia.

Lo scorso 28 febbraio, quattro lavoratori della Portovesme srl si erano asserragliati sulla ciminiera dell’impianto Kss a 100 metri di altezza per protestare contro i tagli di personale.

Corteo e blocco ai cancelli della Portovesme

Nel frattempo la vertenza arriva in Consiglio regionale, con Cesare Moriconi del Pd che chiede che sulla crisi di Portovesme srl vi sia la convocazione straordinaria e urgente dell’Assemblea sarda e “la valutazione di una richiesta al Governo nazionale di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale dell’impianto di Portovesme”.

La messa dl vescovo Carboni

Ieri la messa celebrata dal vescovo di Ales e Terralba, mons. Roberto Carboni, nel piazzale della fonderia di San Gavino: “Vogliamo fare una richiesta a chi deve sedersi al tavolo, Governo, Regione e azienda – ha detto nell’omelia – non si tratta solo di fare soldi ma di riconoscere che ci sono persone, famiglie e storie che si stanno costruendo e senza il lavoro ci sarà una drammatica difficoltà a realizzarle”.

Fonte: Ansa