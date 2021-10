Rai: “Eurovision Song Contest 2022 a Torino, condurrà Mika”

E’ ufficiale: l’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino e sarà condotto da Mika. Dopo mesi di attesa, la Rai ha deciso! Era stata l’ormai ex sindaca Chiara Appendino a candidare il capoluogo torinese proponendo come location per l’evento il PalaAlpitour e mettendo a disposizione, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, un budget di quasi sette milioni di euro stanziati dal Comune con la collaborazione della Regione e della Camera di Commercio.

La città della Mole è così stata preferita dalla Rai a Milano, Bologna, Rimini e Pesaro che avevano avanzato la propria candidatura assieme a Roma, Genova, Alessandria, Sanremo, Acireale e Palazzolo Acreide, escluse già in una prima selezione.

Quest’anno l’Eurovision si è tenuto a Rotterdam e ha visto la vittoria della band romana dei Maneskin che hanno trionfato dopo trent’anni dall’ultima vittoria dell’Italia alla kermesse canora. Il regolamento del Contest prevede che l’edizione successiva si tenga nel Paese d’origine dei vincitori, ecco quindi spiegato perché nel 2022 si svolgerà nel Bel Paese.

Una curiosità? Il nome di Mika era già uscito in un’indiscrezione lanciata da Gabriele Corsi in diretta a Radio Deejay qualche giorno fa. Durante il programma di Radio Deejay “Chiamate Roma Triuno Triuno” – ricorda Il Fatto quotidiano – il conduttore si era infatti lasciato scappare una notizia sull’Eurovision Song Contest: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor [è tra i giurati del programma, ndr] e che sta per condurre l’Eurovision. Ops, ci è sfuggito”. Poi, dopo ore di silenzio, sempre nel corso del programma, era arrivata la smentita che, a sua volta, oggi è stata sconfessata: Mika presenterà il maxi evento da Torino. E, questa volta, è ufficiale!

