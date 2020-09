“Il rapporto tra informazione e pandemia ha lasciato sul terreno una serie di problemi e di visioni tutte ancora da approfondire”, afferma a Interris.it Angelo Scelzo, ex vicedirettore della Sala stampa della Santa Sede e sottosegretario del Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali.

Scelzo, una vita per l’informazione

Firma storica di Avvenire(dove è stato capo della redazione romana e inviato speciale) e del Mattino di Napoli, Angelo Scelzo ha ricoperto gli incarichi più importanti nella comunicazione vaticana. Sottosegretario al dicastero per le comunicazioni sociali, vice-direttore dell’Osservatore Romano, direttore dell’agenzia Fides, responsabile delle comunicazioni per gli eventi del Grande Giubileo del 2000, vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede. Spiega a Interris.it Angelo Scelzo: “E’ un fatto che, attraverso l’informazione, la pandemia è entrata in maniera decisamente invasiva nella vita di ognuno di noi. In questo senso siamo stati un po’ tutti ‘contagiati’. E abbiamo potuto renderci conto come l’informazione sia parte essenziale di un evento che ha sconvolto un po’ tutti”. Qual è il valore sociale dell’informazione in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso?

“Si tratta di un valore essenziale. L’informazione è connaturata alla comunicazione. Vale a dire all’elemento cardine e, in larga misura, fondativo di un mondo sempre più globalizzato e connesso. L’informazione è come il primo alfabeto di riferimento dal quale scaturisce il vocabolario complessivo e coordinato per un linguaggio comune”. Può farci un esempio?

“In questo senso l’informazione non riguarda più soltanto l’acquisizione di notizie. Ma entra a far parte di un sistema interconnesso, di una ‘rete’ naturale che, al di là delle stesse tecnologie, consente di allargare i campi di dialogo e di conoscenza. Migliorando così il rapporto non solo tra i singoli ma anche tra le comunità”. I social media possono aiutare a trasmettere il valore della legalità alle nuove generazioni?