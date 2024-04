Alla Liberazione il cattolico democratico Sergio Mattarella ha dedicato illuminanti riflessioni. Il 25 aprile resta, secondo il Presidente della Repubblica, una data-cardine per il nostro Paese. Un “elemento fondamentale nella storia morale” dell’Italia. “Il Paese è fortemente cambiato, come il contesto internazionale. Non c’è più, fortunatamente, la necessità di riconquistare i valori di libertà, di democrazia, di giustizia sociale, di pace che animarono, nel suo complesso, la Resistenza- afferma il Capo dello Stato-. Oggi c’è la necessità di difendere quei valori. Come è stato fatto contro l’assalto del terrorismo. E come viene fatto contro quello della mafia. La democrazia va sempre, giorno dopo giorno, affermata e realizzata nella vita quotidiana”. Il 25 aprile, aggiunge Sergio Mattarella in un colloquio con Ezio Mauro, fu lo sbocco di un vero e proprio moto di popolo. Quindi la qualifica di “resistenti” accomuna i partigiani, i militari che rifiutarono di arruolarsi nelle brigate nere. E “tutte le donne e gli uomini che, per le ragioni più diverse, rischiarono la vita per nascondere un ebreo. Per aiutare un militare alleato. O sostenere chi combatteva in montagna o nelle città”.

Da Sturzo alla Liberazione

Lo statista democristiano Aldo Moro definiva il partito cattolico Dc, oltre che popolare e democratico, come “antifascista”. Per lui si trattava di un elemento caratterizzante, appunto identitario, della politica italiana. “Mio padre era antifascista – afferma il Presidente della Repubblica-. Diciannovenne, nell’anno del delitto Matteotti, aveva fondato nel suo comune la sezione del Partito popolare di Sturzo. E aveva subito percosse e olio di ricino. Il giornale che dirigeva come presidente dell’Azione Cattolica di Palermo prese una posizione molto dura contro le leggi razziali. E fu sequestrato più volte. Lanciò, via radio, dalla Sicilia già libera, un appello agli italiani delle regioni ancora sotto l’occupazione nazista e di Salò. Partecipava, così, idealmente alla lotta della Resistenza. E faceva parte dei primi governi del Comitato di liberazione nazionale (Cln). Mentre il Nord Italia veniva via via liberato dagli alleati e dai partigiani. Sono cresciuto nel culto delle figure di don Minzoni, Giacomo Matteotti, don Morosini, Teresio Olivelli”. Sergio Mattarella cita la lettera di un giovanissimo condannato a morte della Resistenza. La sera prima di essere ucciso, scriveva ai genitori che il dramma di quei giorni avveniva perché la loro generazione non aveva più voluto saperne della politica. “Oggi assistiamo al riemergere dell’odio razziale e del fanatismo religioso- sottolinea il Capo dello Stato-. I morti delle Ardeatine è come se ci ammonissero continuamente. Ricordandoci che mai si può abbassare la guardia sulla difesa strenua dei diritti dell’uomo, del sistema democratico”. Secondo il filosofo Norberto Bobbio il grande risultato della Resistenza è stata la Costituzione. Perché portò la democrazia italiana molto più avanti di quella che era stata prima del fascismo”.

Uguaglianza

Dal 1948, infatti, i diritti delle persone preesistono allo Stato. Ed è dovere della Repubblica realizzare condizioni effettive di uguaglianza fra i cittadini. “Vi sono stati tradimenti della Costituzione. Ma le istituzioni e le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, hanno resistito. Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro ne costituiscono prova evidente“, evidenzia il Capo dello Stato. Lo storico Pietro Scoppola considerava la Costituzione come il momento fondante di una storia e di una memoria condivisa. “La storia italiana è passata attraverso la dittatura fascista, la guerra, la lotta di Liberazione- puntualizza Sergio Mattarella-. E un popolo vive e si nutre della sua storia e dei suoi ricordi”. Don Pier Giuseppe Accornero ricorda come molti membri dell’Azione Cattolica parteciparono alla Resistenza. Alcuni sacrificarono la vita come Giorgio Catti e Renato Vuillermin. A Torino, per esempio, la dirigenza della Gioventù di AC, nonostante le limitazioni del regime fascista, assunse una funzione di guida per la gioventù cattolica dell’intera regione. E numerosi torinesi furono chiamati a collaborare a livello centrale, come Valdo Fusi, Rodolfo Arata, Carlo Donat Cattin. Vicende storiche documentate neo saggio “Laici nella Chiesa, cristiani nel mondo”.

Impegno cattolico