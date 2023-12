Gli eventi principali del 2023 mese per mese

Dalla cattura di Matteo Messina Denaro alla guerra tra Hamas e Israele; Dalle alluvioni in Emilia Romagna alla COP28 di Dubai. Il 2023 è stato un anno pieno di eventi, non tutti positivi. Li ripercorriamo per farne memoria e per salutare l'arrivo del nuovo anno, si spera di pace

Il 2023 è stato un anno molto complesso. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lo ha definito come “un anno di immensa sofferenza, violenza e caos climatico. Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato. Le persone soffrono per la povertà e la fame in costante peggioramento. Le guerre stanno diventando sempre più numerose e violente”.

Povertà, migrazioni, crisi climatica e decine di conflitti (due noti e una cinquantina “dimenticati”) hanno contrassegnato questi ultimi dodici mesi. Interris.it ha fatto un (necessariamente parziale) excursus degli eventi principali del 2023, in italia e all’estero, dividendoli mese per mese.

Gennaio

Prosegue la guerra in Ucraina. Il 2023 si apre nello stesso modo in cui si era chiuso il 2022: la guerra in Ucraina. A distanza di 12 mesi, non si è ancora arrivati a un compromesso e la pace sembra lontana. A tratti Kiev ha intensificato la sua controffensiva, e così ha fatto Mosca in una situazione di stallo. “La guerra in Ucraina durerà almeno altri 5 anni”, ha detto Putin al presidente cinese Xi Jinping.

L’ultimo dei boss di mafia. Il 16 gennaio a Palermo viene arrestato dai Carabinieri del ROS Matteo Messina Denaro, boss di Cosa nostra, dopo una latitanza di trent’anni. Detto U Siccu e Diabolik, muore la notte del 25 settembre a 62 anni per un tumore al colon. Ritenuto il mandante di alcune delle stragi più efferate della storia italiana, si porta nella tomba molti dei segreti di Cosa Nostra.

Febbraio

Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Congo e Sud Sudan. Dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023 Papa Francesco fa il suo 40esimo viaggio apostolico (il quarto in Africa) nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Un viaggio all’insegna della pace in terre di sfruttamento e di conflitti endemici, profondamente segnate dalle crisi e dallo sfruttamento delle risorse prime. A Kinshasa condanna “le violenze armate, i massacri, gli stupri, la distruzione dei villaggi” e incontra le vittime dei massacri: “Davanti alla violenza disumana…non ci sono parole; c’è solo da piangere”. “L’Africa – aggiunge – è un continente colonizzato, sfruttato, saccheggiato. Basta sfruttare l’Africa!”.

Terremoto 7.8 in Turchia e Siria. Il 6 febbraio un forte terremoto, di magnitudo 7.8, è stato registrato in Turchia e Siria.Oltre 50mila le vittime, quasi tutte in Turchia lungo la linea di faglia. Devastanti i danni ad abitazioni, strade e infrastrutture.

La strage di migranti a Cutro. Il 26 febbraio un’imbarcazione con a bordo 180 persone migranti è naufragata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Cutro, in provincia di Crotone. Sono morte almeno 88 persone, tra cui molti bambini.

Marzo

10 anni di Pontificato di Papa Francesco. Il 13 marzo ricorre il decimo anniversario dell’elezione del Pontefice al Soglio di Pietro: era il 2013 quando fu eletto Papa il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che prese il nome di Francesco. “Fratelli e sorelle, buona sera. Voi sapete che il dovere del Conclave è di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo” furono le prime parole da Papa.

Massacro della Covenant School in Tennessee. Il 27 marzo 2023 in una scuola privata presbiteriana, la Covenant School, nel quartiere Green Hills della città di Nashville, nello Stato del Tennessee 6 persone (tre alunni e tre componenti del personale scolastico) vengono uccise dalla ex-alunna Audrey Elizabeth Hale. Quest’ultima viene a sua volta uccisa dalla polizia intervenuta sul luogo del crimine. I tre bambini rimasti uccisi nella sparatoria avevano tutti 9 anni.

Aprile

La Finlandia entra nella NATO (in chiave anti Russia). Il 4 aprile la Finlandia è diventata il 31esimo paese membro della Nato, mettendo fine a un regime di strettissima neutralità che durava dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il cambio di paradigma è avvenuto con l’invasione russa dell’Ucraina del 2022 e la volontà di tutelarsi da possibili aggressioni del Cremlino.

Maggio

Alluvioni in Emilia-Romagna. Nel mese di maggio gravissime alluvioni colpiscono l’Emilia-Romagna che, per alcuni giorni, viene trasformata in una palude. Il disastro, senza precedenti per portata e dimensioni procura oltre 20mila sfollati e 10 miliardi di euro di danni. Ingentissimo il numero delle vittime: 17.

Carlo III incoronato re. A Londra il 6 maggio è stato il “grande giorno” di re Carlo III che è stato ufficialmente incoronato a Westminster come sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Succede alla madre, la regina Elisabetta II (21 aprile 1926 – 8 settembre 2022) che governò per 70 anni.

Giugno

La marcia su Mosca di Prigozhin. Il 23 giugno il leader del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin, guida una ribellione contro le forze armate russe, conquistando la città di Rostov sul Don e marciando verso Mosca. Accetta di interrompere la marcia il giorno dopo, dopo un colloquio telefonico con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko.

Esattamente due mesi dopo, il 23 agosto un aereo con a bordo 10 persone si schianta tra Mosca e San Pietroburgo. Tra le vittime, lo stesso Prigozhin con altri importanti membri della Wagner.

Luglio

Messaggio di Papa Francesco per il 10 anniversario della visita a Lampedusa. “Carissimi, in questi giorni in cui stiamo assistendo al ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo, siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti. La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di una esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti. È la vergogna di una società che non sa più piangere e compatire l’altro”. Così Papa francesco lo scorso 8 luglio nel messaggio per il decennale del suo viaggio a Lampedusa.

Zaki libero. Dopo tre anni trascorsi in arresto (di cui quasi due in carcere) in Egitto, Patrick Zaki il 20 luglio ha ricevuto la grazia dal presidente egiziano al-Sisi ed è tornato libero. Tre giorni dopo è atterrato dal Cairo a Bologna. La città lo ha accolto con una grande festa in Piazza Maggiore, dove al ricercatore dell’UniBo e attivista è stata conferita ufficialmente la cittadinanza italiana. Ora la vita di Zaki è tornata alla normalitàsenza trascurare l’impegno per la difesa dei diritti umani.

Agosto

La GMG di Lisbona. Dal primo al 6 agosto si è tenuta a Lisbona (in Portogallo) la 37esima Giornata Mondiale della Gioventù (GMG). Inizialmente prevista per il 2022, come aveva annunciato papa Francesco il 27 gennaio 2019 a Panama, è stata spostata all’anno successivo a causa dell’emergenza coronavirus. Il tema è stato “Maria si alzò e andò in fretta”, tratto dal vangelo di Luca, cap. 1,39. Il Papa ha sottolineato l’importanza di mettersi in cammino in un percorso di discernimento, ponendo l’attenzione sul fatto di essere sempre pronti ma mai ansiosi.

Settembre

L’uragano Daniel allaga la Libia. A metà settembre la tempesta Daniel si abbatte sulla Libia causando danni gravissimi e inondazioni senza precedenti. Per il peso delle inondazione, si rompono due dighe. Particolarmente colpita Derna, cittadina di 100.000 abitanti: migliaia i morti e i dispersi. Interi quartieri spazzati via dall’acqua.

Ottobre

Scontro Hamas – Israele. Il 7 ottobre 2023 l’organizzazione estremista palestinese Hamas sferra un attacco senza precedenti contro Israele, attaccando i Kibbutz e i partecipanti a un festival della musica. Vengono uccisi oltre 1.200 israeliani e vengono presi in ostaggio circa 200 civili, tra cui feriti, donne, anziani e bambini. Nel giro di poche ore, Israele organizza la controffensiva militare e attacca via terra, aria e acqua la Striscia di Gaza. In due mesi e mezzo sono morte oltre 20mila persone e la situazione non è risolta.

Novembre

Il 2023 viene dichiarato l’anno più caldo di sempre. L’8 novembre gli scienziati spiegano che il 2023 è destinato a rimanere alla storia come l’anno più caldo mai vissuto da quando vengono registrate le temperature.

Dicembre

Cop28 di Dubai. Il 13 dicembre si chiude a Dubai – dopo 14 giorni di incontri – la 28esima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite, la Cop28 di Dubai. I 198 delegati approvano il “Global Stocktake” per ridurre le emissioni di gas serra. Dopo le rimostranze dei paesi OPEC, viene sostituita la parola “uscire” con transitare fuori” dai combustibili fossili. Una vittoria mutilata per gli ambientalisti.

La strage di Praga. Il 2023 si chiude con una strage: il 21 dicembre 14 persone vengono uccise alla Charles University di Praga dallo studente David Kozak che, dopo aver sparato alle vittime con armi automatiche, si suicida. E’ il più grave omicidio di massa mai compiuto in Polonia.