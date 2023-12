Praga, sparatoria all’Università: strage nella Facoltà di Lettere

Una sparatoria è stata segnalata nella facoltà di Lettere dell’Università Carlo di Praga. Almeno 10 le vittime, decine i feriti. L’assalitore è stato ucciso dagli agenti di Polizia accorsi sul posto. Evacuati gli edifici.

Praga, sparatoria all’università

È di 10 morti e una trentina di feriti, di cui 9 in modo grave, il bilancio della sparatoria nella Facoltà di Lettere dell’Università Carlo di Praga. Lo riferisce la portavoce dei Servizi di pronto soccorso Jana Postova. La polizia ha confermato che l’assalitore armato è stato “eliminato”.

La polizia è intervenuta nella centrale piazza Jan Palach a Praga in seguito alla sparatoria segnalata nella sede della Facoltà di Lettere dell’Università Carlo, e non in una scuola come riferito precedentemente. Sul posto sono intervenuti tutti i servizi di emergenza. Secondo le informazioni della polizia trasmesse dalla tv Ct 24 ci sono morti e feriti. Secondo informazioni diffuse dalla polizia l’uomo armato in azione all’università di Praga è stato eliminato. Sul posto ci sono alcuni morti e decine di feriti. L’edificio della Facoltà di lettere dell’Università Carlo è stato evacuato.

La ricostruzione

Secondo la televisione Nova, un uomo armato si trova sul tetto della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo, e dalla scena si sarebbe sentita un’esplosione. “La polizia sta attualmente intervenendo sul posto, l’intera piazza Jan Palach e l’area circostante sono completamente chiuse“, ha dichiarato la polizia su X. “Sulla base delle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sul posto” ha sottolineato la polizia che ha isolato l’intera piazza e l’area circostante.

Il traffico è stato deviato. Secondo le informazioni del sito seznam.cz, i dipendenti della Facoltà di Lettere dell’Università Carlo hanno ricevuto istruzioni di non muoversi, di chiudersi negli uffici, di barricarsi e di spegnere le luci. Il tiratore si trova ancora nell’edificio principale dell’Università. “È probabile che ci siano molti feriti sulla scena ma non abbiamo informazioni sul tipo e sul numero di feriti”, ha dichiarato la portavoce dei servizi di emergenza Jana Postova.

Von der Leyen: “Sconvolta”

“Sono sconvolta dalla violenza insensata della sparatoria che ha causato diverse vittime oggi a Praga. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutto il popolo ceco. Vi siamo vicini e piangiamo con voi”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Fonte: Ansa