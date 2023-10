Udienza, Papa: “La Chiesa ha bisogno dei laici, ma non di arrampicatori”

Il Pontefice in udienza ha messo in evidenza la "mitezza" di Charles De Foucauld che testimoniava il Vangelo: "testimonianza, non proselitismo", ha detto Bergoglio

Lunghe file questa mattina in Vaticano per seguire in Piazza San Pietro l’udienza generale di Papa Francesco, il primo appuntamento con folla di fedeli dopo l’allerta scattata ieri che ha portato al rafforzamento dei controlli. Nella catechesi di oggi, il Papa ha parlato dell’importanza dei laici nella vita della Chiesa commentando un frase di san Charles de Foucauld.

Il Papa, la Chiesa ha bisogno dei laici, ma non arrampicatori

Il Papa, nell’udienza generale, ha parlato dell’importanza dei laici nella vita della Chiesa. “I laici santi, non arrampicatori, quei laici che sono innamorati di Gesù, fanno capire al prete che lui non è un funzionario, che lui è un mediatore, un sacerdote. Quanto bisogno abbiamo noi sacerdoti di avere accanto a noi questi laici che credono sul serio e con la loro testimonianza ci insegnano la strada”, ha detto Papa Francesco nella catechesi oggi dedicata alla figura di Charles De Foucauld. Il Pontefice ha ricordato che il santo aveva perso la testa per Gesù. “Se ciò non avviene, difficilmente riusciamo a mostrarlo con la vita. Rischiamo invece di parlare di noi stessi, del nostro gruppo di appartenenza”, “di una morale o, peggio ancora, di un insieme di regole, ma non di Gesù, del suo amore, della sua misericordia”. Il Papa ha allora aggiunto: “Questo io lo vedo in qualche movimento nuovo”, “parlano della propria spiritualità, parlano di tante cose ma non sanno parlare di Gesù”. Infine il Pontefice ha messo in evidenza la “mitezza” di Charles De Foucauld che testimoniava il Vangelo: “testimonianza, non proselitismo”, ha concluso il Papa.

Il Papa ricorda Wojtyla, continuiamo l’opera da lui avviata

Papa Francesco ha ricordato, nell’udienza generale, San Giovanni Paolo II: “Lunedì scorso abbiamo ricordato il 45mo anniversario dell’elezione di Karol Wojtyla alla Sede di Pietro. Durante il suo pontificato è risuonato con grande forza l’appello a spalancare le porte a Cristo. Questo ha portato frutti sia nelle conversioni personali che nei cambiamenti sociali in molti Paesi fino ad allora chiusi a Cristo. Seguendo l’esempio di questo santo Papa, continuate l’opera di nuova evangelizzazione da lui avviata”, ha detto il Papa nel saluto ai pellegrini di lingua polacca.

Il Papa, inquieta il possibile allargamento del conflitto

“Inquieta il possibile allargamento del conflitto mentre nel mondo tanti fronti bellici sono già aperti”. Lo ha detto il Papa, alla fine dell’udienza generale, parlando di Israele e Palestina. “Tacciano le armi, si ascolti il grido di pace dei poveri, della gente, dei bambini. Fratelli e sorelle – ha sottolineato Papa Francesco – la guerra non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione, aumenta l’odio moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro”. “Anche oggi cari fratelli e sorelle, il pensiero va in Palestina, in Israele: le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata, si faccia per favore tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria”.

Fonte: Ansa