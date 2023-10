Ucraina: due morti negli attacchi russi su Zaporizhzhia 

Sono due - e non una, come inizialmente diffuso - le vittime degli attacchi missilistici russi notturni sulla città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina. quattro i feriti, tre i dispersi: si scava tra le macerie

La guerra in Ucraina giunge al giorno 602. Putin è in Cina per il bilaterale con il “caro amico” Xi Jinping: “Tra Cina e Russia fiducia reciproca, coordinamento strategico efficace”. Due vittime per gli attacchi missilistici russi della scorsa notte sulla città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina.

Kiev, due i morti negli attacchi russi su Zaporizhzhia

Sono due le vittime degli attacchi missilistici russi sulla città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. Lo riferiscono detto le autorità locali, scrive Ukrinform. “Sono in corso le operazioni di ricerca. In questo momento sappiamo che due persone sono state uccise e quattro ferite. Altre tre sono disperse”, ha affermato Anatoliy Kurtiev, segretario comunale di Zaporizhzhia mentre il governatore regionale Yuriy Malashko ha precisato che questa notte la Russia “ha lanciato 6 attacchi missilistici sulla città di Zaporizhzhia”, uno dei quali ha sventrato un edificio. La più grande centrale nucleare d’Europa si trova nella regione, a circa 50 chilometri dalla città di Zaporizhzhia, a Energodar.

Putin: “Russia e Cina puntano a una cooperazione paritaria”

La Russia e la Cina, “come la maggior parte dei Paesi, condividono il desiderio di una cooperazione paritaria nel mondo”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo alla cerimonia di apertura del forum sulla Belt and Road Initiative (Bri), in corso nella Grande sala del popolo a Pechino. Il leader del Cremlino ha dedicato gran parte del suo discorso lodando la Cina e il suo successo nell’ambito della Bri. “Quando iniziamo qualcosa di grande, ci aspettiamo che abbia successo, ma considerando la scala globale, è difficile aspettarsi che tutto vada bene. I nostri amici cinesi lo hanno fatto”, ha detto lo zar.

