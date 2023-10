Biden in Israele: incontro con Netanyahu e il presidente Herzog

Biden è arrivato in Israele per l’incontro con il premier Netanyahu. Intanto, prosegue guerra tra Hamas e Israele con nuovi attacchi notturno sulla Striscia. Nessun “cessate il fuoco” dopo la strage all’ospedale di Gaza City che ha causato centinaia di morti. Biden si fermerà cinque ore e incontrerà famiglie delle vittime uccise in attacco Hamas.

Biden atterrato in Israele, vedrà subito Netanyahu

Il presidente Usa Joe Biden è atterrato in Israele poco prima delle 10:00, ora italiana. Il premier Benyamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog erano presenti all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per accogliere il presidente Usa. “Benvenuto presidente. Dio ti benedica per proteggere la nazione di Israele”. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog accogliendo all’aeroporto di Tel Aviv Joe Biden.

Subito dopo essere atterrato in Israele, il presidente Biden si è diretto in un albergo di Tel Aviv per partecipare ad una riunione del Gabinetto di guerra israeliano presieduto dal premier Netanyahu.

Biden incontrerà famiglie delle vittime uccise in attacco Hamas

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in viaggio verso Israele, incontrerà le famiglie delle persone uccise nell’attacco di Hamas, nonché i familiari di coloro che sono ancora dispersi. Non è chiaro se si tratta di famiglie di cittadini statunitensi scomparsi. Il presidente, si legge in una nota della Casa Bianca, incontrerà anche i “primi soccorritori” israeliani. Biden inoltre avrà un colloquio telefonico con il presidente palestinese Abu Mazen e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi durante il volo di rientro a Washington, aggiunge la Casa Bianca. Al tempo stesso Biden vedrà Rachel Edri la donna della cittadina di Ofakim, nel sud di Israele, che ha distratto cinque terroristi di Hamas entrati nel suo appartamento finché sono arrivate le forze di soccorso israeliane liberando lei e la sua famiglia.

Gaza: Biden: “Indignato, capire cosa accaduto a ospedale”

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato di essere “indignato e profondamente rattristato dall’esplosione” in un ospedale di Gaza City e dalle “terribili perdite che ne sono derivate”. In una dichiarazione ufficiale rilasciato a bordo dell’Air Force One diretto in Israele, Biden afferma di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il re Abdullah II di Giordania “subito dopo aver appreso la notizia” e di aver chiesto ai suoi consiglieri di “continuare a raccogliere informazioni su cosa sia successo esattamente”.

Fonte: Ansa