Il programma del secondo giorno in Ungheria. Il Papa visita i bimbi ciechi

Alla seconda giornata del suo viaggio apostolico in Ungheria, papa Francesco oggi ha in programma diversi incontri – tutti a Budapest – nel campo dell’assistenza caritativa cattolica, del sociale, del rapporto con le Chiese orientali.

Il programma del secondo giorno

Alle 8.45, il Pontefice si reca in visita privata ai bambini ipovedenti e disabili assistiti dall’Istituto “Beato Laszlo Batthyany-Strattmann”. Alle 10.15 incontrerà invece i poveri e i rifugiati – molti provenienti dalla vicina Ucraina – presso la Chiesa di Santa Elisabetta d’Ungheria. Alle 11.30, invece, la visita alla comunità greco-cattolica nella piccola Chiesa di rito greco “Protezione della Madre di Dio”.

Nel pomeriggio, il Pontefice incontrerà invece alle 16.30 i giovani presso “Papp Laszlo Budapest Sportarena”, e alle 18.00 vedrà privatamente i membri della Compagnia di Gesù nella Nunziatura Apostolica, dove alloggia in questo soggiorno nella capitale magiara.

Papa in Ungheria: dai bimbi ciechi preghiera francescana di pace

All’inizio della visita di papa Francesco all’Istituto cattolico per bambini ciechi e ipovedenti di Budapest, il direttore György Inotay ha pronunciato un breve indirizzo di saluto. “Salutiamo il Santo Padre con la preghiera francescana di pace – ha detto -: ‘O Signore, fa’ di me un servo della tua pace: dov’è odio, fa’ ch’io porti amore. Dov’è offesa, ch’io porti il perdono. Dov’è dubbio, ch’io porti la fede. Dov’è la disperazione, ch’io porti la speranza. Dove sono le tenebre, ch’io porti la luce. Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia’”. “La ringrazio per rafforzarci nella fede, nella speranza e nell’amore fraterno con la Sua visita. Sia lodato Gesù Cristo!”, ha aggiunto il direttore.

Il #Papa nel lasciare l’Istituto Beato László Batthyány-Strattmann, si è fermato a salutare individualmente un gruppo di circa 100 bambini e giovani di una parrocchia che lo attendevano con preghiere e canti lungo la strada. Con loro anche alcuni abitanti della zona. #Budapest pic.twitter.com/bNgkcRAVKA — Vatican News (@vaticannews_it) April 29, 2023

Papa ai bambini ciechi: “Grazie per vostro canto e vostri gesti”

“Grazie a tutti voi per l’accoglienza. Grazie per il vostro canto, per i vostri gesti, per i vostri occhi. Grazie al direttore, che ha voluto cominciare questo con la preghiera di San Francesco, che è un programma di vita, perché chiede la grazia che quando manca qualcosa io possa fare qualcosa”. Lo ha detto il Papa, parlando ‘a braccio’, al termine della sua visita all’Istituto cattolico per bambini ciechi, ipovedenti e disabili di Budapest. “Guarda alla realtà come è per far andare avanti, affrontare la realtà E questo è vangelo puro – ha aggiunto il Pontefice -. Sarebbe stato più facile prendere delle idee, delle ideologie, e portarle avanti, senza tenere conto della realtà”. “Questo è cammino evangelico, questo è il cammino di Gesù, e questo è quello che il direttore ha voluto esprimere con la preghiera di San Francesco – ha concluso il Pontefice -. Grazie. Ringrazio tutti voi”.

