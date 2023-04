Coldiretti: “In Italia obesi quattro bambini su dieci. E’ emergenza”

Coldiretti: "In Italia il 42% dei bambini fra 5 e 9 anni è obeso o in sovrappeso, il risultato è il peggiore dell'Unione europea, dove la media è del 29,5%"

In Italia il 42% dei bambini fra 5 e 9 anni è obeso o in sovrappeso, il risultato è il peggiore dell’Unione europea, dove la media è del 29,5%. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Oms diffusa in occasione della Festa dell’educazione alimentare nelle scuole con l’inaugurazione, stamani, a Bari, della prima fattoria didattica al Villaggio contadino.

Il rapporto Coldiretti

“La situazione ha aggravato un fenomeno allarmante – sottolinea Coldiretti – poiché i numeri evidenziano come i problemi di peso interessino nel nostro Paese proprio i giovani, con una situazione preoccupante anche fra 10 e 19 anni fra i quali si registra una percentuale di obesi o in sovrappeso del 34,2% rispetto al 24,9% degli adolescenti europei”. La diminuzione forzata dell’attività fisica e il maggior tempo passato in casa e davanti alla tv negli anni della pandemia “si sono aggiunti all’adozione di modelli sbagliati di consumo all’interno dei nuclei familiari con il preoccupante abbandono dei principi della Dieta mediterranea – prosegue Coldiretti -. Basti pensare che sei adolescenti italiani su 10 non mangiano né frutta né verdura ogni giorno, aumentando così i rischi legati all’obesità e alle malattie a essa collegate”. Ma i bambini italiani fanno anche meno sport dei loro “colleghi” europei. “Il 95% dei bambini italiani non pratica un livello adeguato di attività fisica – prosegue Coldiretti . Un dato che colloca l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi Ocse, secondo dati Oms”. Inoltre sono “2,3 milioni gli adolescenti che si trovano a fare i conti con i disturbi dell’alimentazione. Si tratta di patologie che si manifestano prevalentemente a partire dai 12 anni ma che negli ultimi tempi sono giunte ad interessare minori anche dagli 8 anni in su”.

Fonte: Ansa