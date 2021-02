La seconda Quaresima in pandemia. Dopo quella dello scorso anno anche la Quaresima 2021 è segnata dall’emergenza Covid. Afferma l’Azione Cattolica della diocesi di Termoli- Larino: “La speranza è nella bellezza delle relazioni. Nei legami associativi che abbiamo continuato a curare a distanza. Imparando che la distanza fisica per noi non è anche distanza del cuore. Ma è piuttosto un nuovo modo di farsi compagnia e condividere il cammino”.

Quaresima di speranza

“Se abbiamo un compito, come laici di Azione Cattolica, in questo momento storico particolarmente buio per le nostre comunità, esso è certamente quello di continuare ad annunciare la speranza. Senza stancarci e contro ogni evidenza”. L’agenzia di stampa dei vescovi italiani, Sir riporta una lettera dell’Azione Cattolica di Termoli-Larino. In cui si invita, sulla scorta del Messaggio del Papa per la Quaresima, a “rendere ragione della speranza che è in noi”.

Smarrimento

“Il coronavirus ha cambiato le nostre vite, come singoli e come comunità parrocchiali”, si legge nella missiva. “Ci ha tolto la gioia degli incontri parrocchiali. Ci ha fatto sentire il peso della responsabilità. Ci ha fatto chiedere smarriti, di fronte a tante nuove sollecitazioni, anche pastorali: ‘E adesso che si fa?’. Adesso si riparte dalla speranza. Acqua viva che ci consente di continuare il nostro cammino“, conclude l’Azione Cattolica della diocesi molisana di Termoli-Larino.

