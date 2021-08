Il nuovo cuore della preghiera in Molise. Ieri, solennità dell’Assunzione di Maria Vergine, è stata avviata una nuova realtà di fede. A Sessano del Molise. Nella diocesi di Isernia-Venafro. Si è svolta l’inaugurazione della casa di preghiera della “Divina Volontà”. Luogo di spiritualità della Comunità “Fiat! Totus Tuus”. Monsignor Camillo Cibotti è il vescovo di Isernia-Venafro. E’ stato il presule, riferisce il Sir, a presiedere la celebrazione eucaristica. Nel corso della quale è avvenuta la benedizione della casa di preghiera della “Divina Volontà”. Al termine della Messa è stato portato il Santissimo Sacramento nella cappella privata del centro di spiritualità. E si è così compiuta l’inaugurazione della casa di preghiera della “Divina Volontà”.

Centro di preghiera

“Fiat! Totus Tuus” è una comunità mariana contemplativa. E segue la vita interiore della Vergine Maria. Come un modello di consacrazione verginale. E di configurazione a Cristo. Spiega il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti: “La preghiera è universalità, coralità, unione fraterna. Come ricorda papa Francesco. E pure intimità, sponsalità, unione mistica, come il ‘Totus tuus‘ di Karol Wojtyla. Un motto che sulle labbra di un papa, sigilla l’offerta dell’intera umanità. Maria è via privilegiata al Cristo, di cui fu figlia e madre. Come dice Dante con poesia incomparabile. L’affidamento del mondo alla Vergine Maria. Le parole accorate che il popolo ha reiterato nei secoli. Tutto ciò che è umano ci riguarda. Come cristiani e come Chiesa. È una delle eredità di san Giovanni Paolo II. Forse la più significativa“.

