Alla diocesi ambrosiana torna “Il pranzo è servito” per 80 anziani dei quartieri milanesi. Ripartono i “Cantieri della solidarietà” per i giovani

la solidarietà non va in vacanza. Alla diocesi ambrosiana torna “Il pranzo è servito” per 80 anziani dei quartieri milanesi. Ripartono, inoltre, i “Cantieri della solidarietà” per i giovani, mentre lo Sportello Volontariato accoglie candidature per altri servizi. Nei mesi estivi le difficoltà di chi è anziano possono aumentare. Le città si svuotano, i servizi si riducono, molti negozi chiudono. Per questa ragione Caritas Ambrosiana, in collaborazione con l’Associazione Volontari Caritas Ambrosiana, torna a proporre “Il pranzo è servito”, progetto per le persone anziane, che si svilupperà dal 1° al 30 agosto al Refettorio Ambrosiano. Da lunedì a venerdì, dalle 12.30 alle 13.30, nella struttura di piazza Greco 11, a Milano, verrà offerto a 80 anziani un pasto, servito da volontari e cucinato dal personale del Refettorio. L’obiettivo, naturalmente, è soprattutto favorire relazioni attorno al cibo, secondo la filosofia del luogo. Per usufruire del servizio occorre avere più di 65 anni, abitare nel territorio dei decanati milanesi Niguarda, Turro e Zara ed essere autonomi. Diverse persone hanno già aderito ma le iscrizioni sono ancora aperte; gli interessati possono segnalarsi al parroco o al Centro di ascolto parrocchiale, o contattare direttamente Volontariato d’estate:. Alla diocesi ambrosiana torna “Il pranzo è servito” per 80 anziani dei quartieri milanesi. Ripartono, inoltre, i “Cantieri della solidarietà” per i giovani, mentre lo Sportello Volontariato accoglieNei mesi estivi le difficoltà di chi è anziano possono aumentare. Le città si svuotano, molti negozi chiudono. Per questa ragione Caritas Ambrosiana, in collaborazione con l’Associazione Volontari, torna a proporre “Il pranzo è servito”, progetto per le persone anziane, che si svilupperà dal 1° al 30 agosto alAmbrosiano. Da lunedì a venerdì, dalle 12.30 alle 13.30, nella struttura di piazza Greco 11, a Milano, verrà offerto a 80 anziani un pasto, servito da volontari e cucinato daldel Refettorio. L’obiettivo, naturalmente, è soprattutto favorire relazioni attorno al cibo, secondo la. Per usufruire del servizio occorre avere più di 65 anni, abitare nelmilanesi Niguarda, Turro e Zara ed essere autonomi. Diverse persone hanno già aderito ma le iscrizioni sono ancora aperte; gli interessati possono segnalarsi al parroco o al, o contattare direttamente Caritas Ambrosiana – Segreteria anziani (tel. 02.76037263, cellulare 338.7242463).

Progetto-volontariato

volontari disponibili a servire i pasti e animare il momento del pranzo. L’impegno richiesto è qualche ora nella fascia centrale della giornata (ore 11-14), possibilmente per un giorno fisso alla settimana o per una settimana consecutiva. Per adesioni: occasione di impegno veicolata da Caritas Ambrosiana. Lo Sportello di orientamento al volontariato è a disposizione di chi desidera impegnarsi nei servizi delle cooperative del Consorzio Farsi Prossimo e di altre realtà collegate (Caritas territoriali, associazioni, fondazioni, cooperative sociali). Durante l’estate lo Sportello sospende i colloqui di orientamento. Ma continua sino a metà luglio a raccogliere candidature, favorendo il contatto in base al profilo dell’aspirante volontario. Il progetto richiede la partecipazione attiva di. L’impegno richiesto è qualche ora nella fascia centrale della giornata (ore 11-14), possibilmente pero per una settimana consecutiva. Per adesioni: volontariato@caritasambrosiana.it . L’agosto al Refettorio non è peraltro l’unicaveicolata da Caritas Ambrosiana. Lo Sportello di orientamento al volontariato è a disposizione di chi desidera impegnarsi nei servizi delle cooperative dele di altre realtà collegate (Caritas territoriali, associazioni, fondazioni, cooperative sociali). Durante l’estate lo Sportello sospende i. Ma continua sino a metà luglio a raccogliere candidature, favorendo il contatto in base al profilo dell’aspirante volontario.

Diocesi