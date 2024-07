Papa: “Maria volto materno di Dio e rifugio sicuro”

Le parole del Pontefice in occasione dei 1500 anni di culto della venerata immagine di Santa Maria in Portico – Romanae Portus Securitatis, protettrice della Città Eterna

In occasione dei 1500 anni di culto della venerata immagine di Santa Maria in Portico – Romanae Portus Securitatis, protettrice della Città Eterna, Papa Francesco ha inviato un messaggio significativo al rettore generale dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, padre Antonio Piccolo. Nel suo messaggio, il Pontefice ha esortato i membri dell’Ordine a diventare costruttori di pace all’interno delle loro comunità, sottolineando l’importanza di una vita fraterna e riconciliata come testimonianza evangelica.

Papa: “Maria volto materno di Dio e un rifugio sicuro”

“Invocate la pace e fatevi costruttori di pace anzitutto nelle vostre comunità riconciliate e riconcilianti. L’esempio di vita fraterna sia evangelicamente attrattivo per i fedeli cui rivolgete il servizio pastorale”. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio inviato al rettore generale dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, padre Antonio Piccolo, in occasione dei 1500 anni di culto della venerata immagine di Santa Maria in Portico – Romanae Portus Securitatis, protettrice della Città Eterna. Dal Pontefice l’esortazione a “guardare a Maria come segno di consolazione e sicura speranza, volto materno di Dio e dimora dove rifugiarsi; Lei, infatti, ci dona continuamente Suo Figlio come unica fonte di concordia, speranza di salvezza, via per la pace, im perativo assoluto dell’umana ricerca”.

Le opere del santo farmacista Giovanni Leonardi

“In questo spirito, il Santo farmacista Giovanni Leonardi, fondò la Congregazione dei Preti riformati della Beata Vergine Maria, proprio per ridare alla Chiesa lo smalto apostolico delle origini. ‘Cristo innanzitutto’ dirà, Cristo al centro di tutto, Cristo misura di tutto! Cristo il solo farmaco in grado di curare i mali della Chiesa e dell’uomo – ricorda il Papa -. Tale impegno con Maria che accompagna amorevolmente il cammino della Congregazione a Lei dedicata, si rinnova ancora oggi e chiama Voi tutti ad un sempre maggiore zelo missionario e al continuo progresso nella vita spirituale, accogliendo l’esortazione del Santo Fondatore”, ha chiosato rivolgendosi all’Ordine.

Fonte: AgenSIR