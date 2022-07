Papa: “Le parrocchie rispondano in modo creativo alle sfide di oggi”

Il messaggio di Papa Francesco per la II Assemblea nazionale di pastorale che si è aperta a Caracas, in Venezuela

Le parrocchie “rispondano in modo creativo alle sfide attuali”: lo scrive Papa Francesco nel messaggio inviato ai 300 partecipanti della II Assemblea nazionale di pastorale che si è aperta ieri pomeriggio a Caracas, in Venezuela. Il messaggio è stato letto oggi, 9 luglio, in aula da mons. Ignazio Ceffalia, incaricato d’affari della nunziatura.

Il messaggio del Papa

Papa Francesco – si legge nel messaggio riportato dal Sir – ha incoraggiato ad “impegnarsi affinché ogni parrocchia, con l’impulso dello Spirito Santo, risponda con creatività alle sfide attuali”, fornendo “un significativo contributo perché i cristiani imparino a camminare e a lavorare insieme, in comunione”.

Il Papa ha invitato a non dimenticare che “la Chiesa è sinodale e deve essere sempre in uscita” perché “tutti si sentano coinvolti nella missione che il Signore ha loro affidato, da portare avanti, con decisione e giubilo, i loro impegni battesimali”. Ha inoltre esortato tutti ad esprimere “la bellezza di Dio, la sicurezza della sua compagnia e la pienezza della sua vicinanza”. Al termine del messaggio ha invocato l’intercessione della Madonna di Coromoto per “sostenere con la sua grazia la Chiesa pellegrina in Venezuela”.

