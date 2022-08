Un segno importante per la Chiesa in Pakistan. Aperto il primo seminario minore nella diocesi di Hyderabad. riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides. Monsignor Christophe Zakhia El Kassis è il nunzio apostolico in Pakistan. E si è rivolto a più di 300 fedeli tra sacerdoti, religiosi, seminaristi e laici della diocesi cattolica di Hyderabad. In occasione della cerimonia di inaugurazione e benedizione del nuovo seminario minore di San Bonaventura. “Siamo chiamati da Dio a servire il suo popolo con amore e misericordia– afferma il presule-. La formazione in seminario è sacra. E non dobbiamo dimenticare ciò che abbiamo imparato in seminario. Dio benedice i giovani con la chiamata al dono del sacerdozio. Occorre ricordare sempre che Dio ci ha chiamati. E dobbiamo pregare per la vocazione al sacerdozio“.

Missione Pakistan

Il nunzio apostolico in Pakistan indica come modello “Maria, madre di Gesù. La fede e l’umiltà l’hanno spinta alla missione”. A maggio del 2021, la diocesi aveva ha iniziato la costruzione del del seminario minore. Grazie agli sforzi della comunità e al contributo di benefattori – come “Missio Austria” e “Aiuto alla Chiesa che soffre” – i lavori di edificazione sono stati completati. Padre Tariq Talib è il rettore del nuovo seminario: “Sarà una casa per i giovani che compiono un cammino di discernimento per la loro vocazione sacerdotale. Abbiamo 16 seminaristi tra primo, secondo e terzo anno di studi“. La struttura del seminario minore San Bonaventura sorge a Mirpur Khas. Città a 75 chilometri da Hyderabad. E può ospitare 30 ragazzi.

