L’Usr del Lazio ha investito nell’iniziativa 48 milioni di euro . Alla realizzazione del progetto contribuiscono varie realtà. Sia specifiche donazioni alla d iocesi di Rieti. Sia realtà diverse come Banca Mediolanum e le “Comunità Laudato si”. Sorgerà anche un centro di studi ambientali all’interno del complesso. “Questa vocazione alla ricerca, e dunque ai giovani , sarà uno dei fili conduttori di Casa Futuro”, precisano i promotori del progetto. Sono già avviati contatti con il Gran Sasso Science Institute . Per ospitare nella Corte dell’Accoglienza stage formativi per studenti .

Filiera del dialogo