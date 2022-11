a causa della mancanza di elettricità e riscaldamento. “Ancora una volta stiamo assistendo a una nuova ondata di sfollati interni. Questa ondata è causata, appunto, dall’abbassamento delle temperature. E dalle limitate possibilità di fornitura elettrica o di riscaldamento nelle case della nostra gente. Oggi, secondo i dati ufficiali, in Ucraina sono registrati 6,5 milioni di sfollati interni“. Lo afferma in un videomessaggio il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina e arcivescovo maggiore di Kiev, monsignor Sviatoslav Shevchuk . “Noi facciamo di tutto per accoglierli, apriamo loro i nostri cuori, le nostre case, li riscaldiamo, li nutriamo. Facciamo di tutto per servire le persone che si sono trovate nella situazione difficile durante la guerra“, aggiunge il presule. In Ucraina sono 6,5 milioni gli sfollati interni. Nuova ondata. “Ancora una volta stiamo assistendo a una nuova ondata di sfollati interni. Questaè causata, appunto, dall’abbassamento delle temperature. E dalle limitate possibilità di fornitura elettrica o didella nostra gente. Oggi, secondo i dati ufficiali, in Ucraina sono registrati“. Lo afferma in unil capo della Chiesa greco-cattolica ucraina e arcivescovo maggiore di Kiev,. “Noi facciamo di tutto per accoglierli,, le nostre case, li riscaldiamo, li nutriamo. Facciamo di tutto per servire le persone che si sono trovate nella“, aggiunge il presule.

Tutte le 19 confessioni cristiane presenti nella diocesi di Milano – compresi il patriarcato di – compresi il patriarcato di Mosca e la chiesa greco cattolica ucraina – saranno coinvolte nella preghiera con l’ arcivescovo monsignor Mario Delpini in programma oggi in Duomo. Ad unire i cristiani della diocesi ambrosiana sarà anche il vicario generale dell’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, padre Teodosio Roman Hren. L’iniziativa prende spunto dalla memoria dello sterminio per fame del popolo ucraino tra il 1932 e il 1933 (noto come “Holodomor”) pianificato dal regime stalinista, che causò milioni di morti. Ponte spirituale per la pace tra Milano e l’Ucraina.

