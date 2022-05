Le missioni tra post-pandemia e guerra. Da domani fino al 23 maggio la rete internazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) vivrà la sua Assemblea Generale al Centro Valpré di Lione. In concomitanza della beatificazione di Pauline Jaricot. fondatrice di una delle quattro opere missionarie, quella della “Propagazione della fede“. Nella prima sessione plenaria avverrà la presentazione dei circa 120 direttori nazionali delle POM. Seguita dall’introduzione di monsignor Giampietro Dal Toso. Presidente delle Pontificie Opere Missionarie. Che poi celebrerà in latino la Messa di apertura.

Le missioni oggi

Nelle sessioni plenarie verranno presentate le “buone pratiche” di animazione missionaria di Spagna, India e Usa. Alternate a incontri continentali. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da monsignor Olivier de Germay, Arcivescovo di Lione. Monsignor Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru è il Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Sarà lui all’Assemblea Generale ad affrontere il tema delle questioni giuridiche relative alle POM. Mentre per le “buone pratiche” sarà la volta dell’Ecuador. Quindi i delegati si recheranno alla collina di Fourvière. Per compiere un pellegrinaggio csulle orme di Pauline Jaricot. E per visitare la casa di famiglia al Centro Lorette. Nella chiesa di Saint-Nizier, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, la celebrazione eucaristica. Presieduta da monsignor Georges Colomb. Vescovo di La Rochelle. Direttore Nazionale delle POM in Francia.

Animazione pastorale

Giovedì 19 maggio, inoltre, nella plenaria della mattina verranno presentate le “best practice” di Polonia e Benin. Mentre nel pomeriggio i partecipanti si recheranno ad Ars. Il cardinale Philippe Barbarin è l’arcivescovo emerito di Lione. E celebrerà l’Eucarestia. Successivamente al seminario maggiore in Ars sono in programma gli interventi. Del rettore del Seminario su Pauline Jaricot e sul Curé d’Ars. E dell’arcivescovo Dal Toso sul tema “Missio ad gentes“.

