I vescovi del più popoloso paese africano: “Il debito estero è una nuova forma di schiavitù per le generazioni presenti e future”

Sos Nigeria. “Il peso del debito si è rivelato una nuova forma di schiavitù per le generazioni presenti e future”, affermano i vescovi della Nigeria all’assemblea plenaria organizzata nella diocesi di Auchi, nello Stato di Edo. Nel documento pubblicato dall’agenzia missionaria vaticana Fides l’episcopato della Nigeria richiamano il diritto dei nigeriani a protestare pacificamente contro la politica economica del presidente Bola Ahmed Tinubu. “La nostra gente ha recentemente intrapreso una protesta mentre l’economia nigeriana continua a deteriorarsi. E riduce milioni di cittadini a una vita di povertà ripugnante e difficoltà indicibili. Notiamo che i nigeriani hanno il diritto costituzionale di esprimere le loro lamentele attraverso proteste pacifiche”. Sfortunatamente notano i presuli, le proteste sono state dirottate da elementi criminali. Mentre “gli agenti di sicurezza, che normalmente dovrebbero proteggere i cittadini durante le proteste, hanno fatto ricorso a minacce, intimidazioni e ricatti per dissuadere i cittadini dal protestare e, in alcuni casi, si è sostenuto che abbiano commesso esecuzioni extragiudiziarie”.

Allarme Nigeria

La politica di austerità decisa dal governo è imposta dal debito pubblico della Nigeria. “Osserviamo che il servizio di enormi debiti verso agenzie monetarie internazionali e di conseguenza il reperimento di fondi internamente per bilanciare i deficit di bilancio hanno dato origine alle attuali riforme economiche del governo. Esse consistono principalmente nel ritiro dei sussidi per il carburante e nella fluttuazione della moneta nazionale (Naira). Siamo consapevoli che queste riforme hanno innescato un’inflazione galoppante che ha ridotto la maggior parte dei nigeriani a una vita di crudele sofferenza e miseria”, evidenziano i vescovi. Ed esortano l’attuale amministrazione del presidente Bola Ahmed Tinubu a riconsiderare le sue politiche di riforma economica. “Al fine di alleviare il peso delle difficoltà che gravano sui cittadini e favorire uno sviluppo delle persone”.

Aiuti

Nella dichiarazione i vescovi nigeriani suggeriscono l’adozione di alcune politiche per mitigare l’impatto dell’inflazione sulla popolazione. In primis, supportare gli agricoltori con sussidi, prestiti agevolati, tecnologie moderne e sementi migliorati (ma non quelli geneticamente modificati) e fornire aiuti alle piccole e medie imprese alimentari. È inoltre urgente una riforma del sistema di tassazione che attualmente è composta da una serie di tasse federali, statali e locali, che strangolano le imprese.