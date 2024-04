“Non possiamo abituarci alla guerra- afferma il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei-. S tiamo sperimentando delle tenebre profondissime. Forse ce ne dimentichiamo o abbiamo vissuto con tante luci artificiali, finte che pensavamo di poter accendere e spegnere a piacimento. Ci accorgiamo invece di tenebre terribili che spengono la vita di migliaia di persone, la vita di innocenti, in tanti luoghi nel mondo. In particolare in Ucraina, in Terra Santa, nella Striscia di Gaza. Quanta desolazione”. E aggiunge: “ Dovremmo sempre guardare attraverso le lacrime dei bambini, attraverso il pianto dei più piccoli. È da lì che capiamo tutto l’orrore e la violenza della guerra, dell’ingiustizia e quanto è inaccettabile. Stare con Gesù significa restare con l’amore, con la luce, con una forza che sconfigge quelle terribili tenebre. Oppure si diventa complici del male“.